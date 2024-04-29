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    В «Пари НН» объявили о расставании с Сергеем Юраном

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    Сергей Юран покинул пост главного тренера «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Решение совета директоров футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" — принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана. От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба "Пари НН".

    Тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей. Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Геннадьевич Хазов. В ближайшие время будут приняты кадровые решения, о которых будет объявлено дополнительно», — написано в сообщении гендиректора клуба.

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    • Напомним, что 28-го апреля «Пари НН» крупно проиграл «Ахмату» со счетом 1:5. После этого матча нижегородцы занимают 11-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе.

    Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023-го года. С тех пор нижегородцы провели 43 матча под руководством специалиста, 13 раз победили, в 6-и встречах сыграли вничью и 24 раза проиграли.

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