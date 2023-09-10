Стал известен главный кандидат на замену Флика в сборной Германии

Экс-тренерможет возглавить сборную Германии. Об этом сообщает Bayern & Germany.

По данным издания, действующий наставник «бундестим» Ханс-Дитер Флик может быть уволен со своего поста уже в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов.

Дело в том, что за последние 5 матчей Германия проиграла 4 раза и однажды сыграла вничью. В последнем товарищеском поединке команда крупно уступила Японии со счетом 1:4.

Бывший наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн является основным кандидатом на пост главного тренера Германии.

Ранее экс-футболист «бундестим» Лотар Маттеус заявил, что Флик потерял доверие в сборной.