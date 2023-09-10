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    Маттеус о сборной Германии: Мы должны поддерживать Флика, но что-то пошло не так

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии
    Экс-футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался о неудачной игре «бундестим» в последнее время, заявив, что главный тренер Ханс-Дитер Флик потерял доверие.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Я знаю, что происходило в Немецком союзе в последние месяцы. Флика уже мало кто поддерживал, кроме Руди Феллера. Но можно ли его еще удержать? Я в этом сомневаюсь.

    Да, мы должны поддерживать тренера. Но что-то не так. Где-то он потерял доверие, которое заслужил в "Баварии".

    Что-то произошло. И я уже не совсем верю тем словам, которые говорят футболисты. По их словам, они должны что-то вернуть Ханси Флику. Так почему же они уже несколько месяцев ничего ему не возвращают? Это заставляет меня о многом задуматься.

    Я считаю, что их отношения не такие, какими они представляются внешнему миру. Это также связано с настроением в стране. Речь идет о том, что будут сообщать медиа в ближайшие несколько дней. Мы — футбольная нация, но мы этого не показываем», — сказал Маттеус Bild.

    Напомним, что в последних 5 матчей Германия проиграла 4 раза и однажды сыграла вничью. В последней встрече немцы крупно уступили сборной Японии со счетом 1:4.

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