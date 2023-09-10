Маттеус о сборной Германии: Мы должны поддерживать Флика, но что-то пошло не так

Экс-футболист сборной Германиивысказался о неудачной игре «бундестим» в последнее время, заявив, что главный тренер Ханс-Дитер Флик потерял доверие.

«Я знаю, что происходило в Немецком союзе в последние месяцы. Флика уже мало кто поддерживал, кроме Руди Феллера. Но можно ли его еще удержать? Я в этом сомневаюсь.

Да, мы должны поддерживать тренера. Но что-то не так. Где-то он потерял доверие, которое заслужил в "Баварии".

Что-то произошло. И я уже не совсем верю тем словам, которые говорят футболисты. По их словам, они должны что-то вернуть Ханси Флику. Так почему же они уже несколько месяцев ничего ему не возвращают? Это заставляет меня о многом задуматься.

Я считаю, что их отношения не такие, какими они представляются внешнему миру. Это также связано с настроением в стране. Речь идет о том, что будут сообщать медиа в ближайшие несколько дней. Мы — футбольная нация, но мы этого не показываем», — сказал Маттеус Bild.

Напомним, что в последних 5 матчей Германия проиграла 4 раза и однажды сыграла вничью. В последней встрече немцы крупно уступили сборной Японии со счетом 1:4.