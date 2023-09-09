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    Тренер сборной Норвегии предположил, кто станет обладателем «Золотого мяча»

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    Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен назвал форварда «Интер Майами» Лионеля Месси главным кандидатом на «Золотой мяч» по итогам сезона 2022/2023.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Скорее всего, выбор будет между Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. Остальные — аутсайдеры.

    Если хотите знать мое мнение, я бы сказал, что победителем станет Месси — из-за триумфа на чемпионате мира. Это всегда оказывает влияние. И Мбаппе там был.

    Холанн же стал лучшим бомбардиром, побил несколько рекордов и получил приз лучшему игроку года в Англии в каждой категории. К тому же он выиграл Лигу чемпионов», — сказал Сольбаккен изданию Bold.

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