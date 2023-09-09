Тренер сборной Норвегии предположил, кто станет обладателем «Золотого мяча»

Главный тренер сборной Норвегииназвал форвардаглавным кандидатом на «Золотой мяч» по итогам сезона 2022/2023.

«Скорее всего, выбор будет между Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. Остальные — аутсайдеры.

Если хотите знать мое мнение, я бы сказал, что победителем станет Месси — из-за триумфа на чемпионате мира. Это всегда оказывает влияние. И Мбаппе там был.

Холанн же стал лучшим бомбардиром, побил несколько рекордов и получил приз лучшему игроку года в Англии в каждой категории. К тому же он выиграл Лигу чемпионов», — сказал Сольбаккен изданию Bold.

Напомним, что Аргентина обыграла сборную Франции в финале чемпионата мира, а Лионель Месси стал лучшим футболистом мундиаля. Норвегия не смогла пробиться на групповой этап чемпионата мира.