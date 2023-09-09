Сборная Бразилии благодаря дублю Неймара разгромила Боливию в отборе на ЧМ-2026

Сборнаяодержала победу над командойв домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2026.

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу бразильцев.

Автором дубля в составе хозяев стал Неймар, забивший два гола после перерыва. В первом тайме лидер «Селесао» не реализовал пенальти.

Два гола в этой игре также забил Родриго. Еще один мяч в ворота гостей отправил Рафинья.

У боливийцев отличился Виктор Абрего.

Бразилия 13 сентября встретится на выезде с командой Перу. Боливия за день до этого встретится на своем поле с Аргентиной.

Еще в одном матче сборная Уругвая одержала домашнюю победу над командой Чили — 3:1.