Юран перенес экстренную операцию

Главный тренер «Пари НН»перенес экстренную операцию. Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Будь здоров, Сергей Николаевич!

Знаю, что будет рождаться много слухов, если не дать официальную информацию. Но именно эта информация соответствует действительности.

Сегодня ночью Сергей Юран, главный тренер футбольной команды "Пари НН", был прооперирован в одной из клиник. Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает.

Он переведен в обычную палату. Держу на контроле период его реабилитации. Тренировочный процесс в команде не остановлен.

Прошу любителей недоверчиво искать другие причины, воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу.

На восстановление понадобится несколько дней», — написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

«Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Юрана встретится на выезде с «Динамо». Игра пройдет 15 сентября в Москве, начало — в 19:00 мск.