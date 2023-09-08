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    В «Пари НН» объяснили приобретение воспитанника «ПСЖ» Кутателадзе

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал подписание воспитанника «Пари Сен-Жермен» Николоза Кутателадзе.

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    Нижегородский клуб заключил с грузинским нападающим трехлетнее соглашение.

    «Николоз — серая лошадка, но, тем не менее, мы в него поверили и хотим, чтобы эта ставка сыграла. Конечно, мы разбирали момент с его игровым временем, и нас не смутил факт, что Николоз практически не играл. В первую очередь, мы задавали вопросы ему и изучали, проверяли его спортивную форму: по всем критериям он прошел тесты на высокие баллы. С точки зрения физический формы Николоз хорош. И мы пришли к выводу, что можно попробовать дать возможность развиться.

    Насколько повлияло факт, что он был в системе "ПСЖ" и "Спартака"? Да, то, что у него есть такой опыт — плюс. Но если бы он играл за другую команду с теми параметрами, которые он имеет, мы бы все равно обратили на него внимание.

    Николоз — игрок на перспективу. Сначала надо понять, какой он на игровом поле. Одно дело тренировочный процесс, но ведь важна и психологическая составляющая, когда игрок выходит в матче на поле, где повышается ответственность, и к тому же чаша стадиона с болельщиками имеет определенное влияние. Посмотрим, как он справится с этим.

    Николоз Кутателадзе — не последнее приобретение. Мы говорили, что их будет несколько, и он — один из. Но это не конец истории», — приводит слова Мелика-Гусейнова Sport24.

    22-летний Кутателадзе родился в Тбилиси в 2001 году, но в 2009 году вместе с семьей переехал в Прагу, где занимался футболом в школах «Спарты» и «Браника». В 2011 году перебрался во Францию. В академии «Лилля» за 6 сезонов он забил 117 мячей. В 2017-2018 годах Кутателадзе был в академии «ПСЖ», во Франции играл за «Родез».

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