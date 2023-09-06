«Атлетико Минейро» намерен выкупить Бруно Фукса у ЦСКА

«Атлетико Минейро» планирует выкупить у московского ЦСКА трансфер защитника, об этом сообщает портал No Ataque.

На данный момент бразильский клуб в рамках арендного соглашения, которое рассчитано до конца нынешнего календарного года, может выкупить у «армейцев» 50% прав за пять миллионов евро, однако, по данным источника, «Атлетико Минейро» не может себе позволить игрока и будет стараться сбить цену или продлить аренду еще на один год.

Бруно Фукс присоединился к ЦСКА летом 2020 года, но за два с половиной сезона принял участие лишь в 19 матчах за команду во всех турнирах. Соглашение между игроком и клубом действует до 2026 года.

В минувшее зимнее трансферное окно 24-летний бразилец отправился в аренду в «Атлетико Минейро». После перехода защитник успел сыграть 16 матчей за новую команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.