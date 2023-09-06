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    Балахнин о «Спартаке»: Такие результаты с текущим составом — это просто неприлично

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    Известный тренер Сергей Балахнин поделился мнением о поражении «Спартака» от «Краснодара» (0:2) в седьмом туре РПЛ.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Футболисты "Краснодара" показали, что они сильнее "Спартака". В последних четырех матчах чемпионата красно-белые трижды проиграли, а один раз сыграли вничью. Как после этого команду можно причислить к тем, которые боятся за чемпионство? Такие результаты с текущим составом — это просто неприлично.

    Говорю с иронией, но, видимо, пока не родился тренер, который может дать "Спартаку" результат. Конечно, "Краснодар" ближе к тому, чтобы бороться за чемпионство. Клуб можно только похвалить за их результаты.

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    • С чем связан спад в игре команды? Идей у Абаскаля как раз много, а он хочет воплотить их в жизнь. Он хочет найти максимально эффективный подход, но, возможно, не там ищет. Ему надо повернуть мысль в другую сторону. Игроки в команде хорошие, состав подобрался боевой», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

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