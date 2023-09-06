Балахнин о «Спартаке»: Такие результаты с текущим составом — это просто неприлично

Известный тренерподелился мнением о пораженииот(0:2) в седьмом туре РПЛ.

«Футболисты "Краснодара" показали, что они сильнее "Спартака". В последних четырех матчах чемпионата красно-белые трижды проиграли, а один раз сыграли вничью. Как после этого команду можно причислить к тем, которые боятся за чемпионство? Такие результаты с текущим составом — это просто неприлично.

Говорю с иронией, но, видимо, пока не родился тренер, который может дать "Спартаку" результат. Конечно, "Краснодар" ближе к тому, чтобы бороться за чемпионство. Клуб можно только похвалить за их результаты.

С чем связан спад в игре команды? Идей у Абаскаля как раз много, а он хочет воплотить их в жизнь. Он хочет найти максимально эффективный подход, но, возможно, не там ищет. Ему надо повернуть мысль в другую сторону. Игроки в команде хорошие, состав подобрался боевой», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.