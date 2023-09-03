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    «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Астон Виллой»

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    «Ливерпуль»
    Сегодня в 16:00 по московскому времени «Ливерпуль» дома сыграет с «Астон Виллой». За ходом матча 4-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» после 3-х стартовых туров заработал в свой актив 7 баллов. Команда Юргена Клоппа на этом отрезке одержала две победы и один раз сыграла вничью.

    В первом матче сезоне «красные» разошлись миром с лондонским «Челси», сыграв вничью на «Стэмфорд Бридж» (1:1). Затем «Ливерпуль» провел первый домашний матч на «Энфилде» и не без труда одолел «Борнмут». (3:1).

    Потрясающей по развязке получилась встреча 3-го тура против «Ньюкасла». Подопечные Клоппа пропустили первыми на 25-й минуте, а спустя 3 минуты остались в меньшинстве после удаления Ван Дейка. Однако в концовке матча игра перевернулась с ног на голову.

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    Юрген Клопп выпустил на поле Дарвина Нуньеса, который оформил дубль, принеся своей команде победу, забив на 81-й и 93-й минутах соответственно. Сейчас «Ливерпуль» занимает 5-ю строчку, но в случае победы догонит «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», которые делят второе место.

    «Астон Вилла»

    В четверг бирмингемская команда пробилась в групповой этап Лиги Конференций. После крупной гостевой победы над «Хибернианом» (5:0) подопечные Унаи Эмери дома оформили еще один разгром (3:0) и уверенно вышли в основной турнир.

    «Вилланы» начали новый сезон чемпионата Англии с крупного поражения от «Ньюкасла» на выезде (1:5). В следующем туре бирмингемцы реабилитировались перед своими болельщиками и разгромили на домашней арене «Эвертон» (4:0).

    «Астон Вилле» удалось победить и в крайнем матче турнира против новичка чемпионата «Бёрнли». Команда забила в ворота соперника 3 мяча, пропустив при этом однажды (3:1). Сейчас «Астон Вилла» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Ливерпуль» обыграл соперника на выезде со счетом 3:1, а встреча на «Энфилде» завершилась вничью (1:1). Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных» 7 побед, «Астон Вилла» выиграла 2 матча и один раз команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.46.

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