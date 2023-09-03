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    «Ливерпуль» пропустит от «Астон Виллы», но выиграет

    «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, чемпионат Англии, 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
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    «Ливерпуль»
    В воскресенье, 3 сентября, на «Энфилде» в рамках 4-го тура АПЛ-2023/24 «Ливерпуль» сыграет против бирмингемской «Астон Виллы». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по мск. «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Сентября 2023 года
    Ливерпуль
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    •  Ливерпуль 16:00 Астон Вилла Астон Вилла
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в прошлом сезоне не справился со своей главной задачей — не смог завоевать билет в Лигу чемпионов. Клуб финишировал только пятым и будет теперь довольствоваться лишь Лигой Европы.

    В летнее трансферное окно мерсисайдцы купили у «Лейпцига» хавбека Доминика Собослаи и у «Брайтона» был приобретен аргентинец Алексис Макаллистер.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Астон Вилла

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    В тоже время команду Клоппа покинули Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон и Фабиньо. Все эти футболисты отправились покорять чемпионат Саудовской Аравии.

    Новый розыгрыш АПЛ «красные» начали с выездной ничьей против «Челси» со счетом 1:1, обменявшись с соперником забитыми мячами еще в первой половине игры.

    Календарь и таблица АПЛ

    Последующие два поединка чемпионата Англии «Ливерпуль» выиграл, одолев дома 3:1 «Бормут» и обыграв по-волевому в гостях «Ньюкасл» 2:1, забив победный гол перед самым финальным свистком.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал на седьмом месте благодаря чему получила билет в Лигу конференций, где уже успела дважды обыграть шотландский «Хиберниан» (5:0 и 3:0) и пройти в групповой этап.

    Отметим, что клуб из Бирмингема также был активным на трансферном рынке и потратил на покупки сто миллионов евро, подписав Муссу Диаби из «Байера» и Пау Торреса из «Вильярреала».

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    • В первом туре этого розыгрыша Премьер лиги «виллианы» были довольно-таки неожиданно разгромлены в выездном поединке «Ньюкаслом» со счетом 1:5.

    В двух же двух других играх чемпионата «Астон Вилла» поочередно обыграла на своем поле ливерпульский «Эвертон» 4:0 и в гостях новичка «Бернли» со счетом 3:1.

    В прошлом розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» в играх с «Виллой» набрал четыре очка, выиграв 3:1 на выезде и расписав дома мировую 1:1. Стоит отметить, что только раз за последние семь очных противостояний этих клубов не прошла ставка обе забьют.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Астон Виллы» дают — 4.65, ничья оценена — в 4.60.

    И в этом поединке, исходя из вышесказанной статистики этих команд, также ждем обмена результативными ударами и викторию хозяев. В общем, наша ставка — П1 + обе забьют: да.

    Также еще прогнозируем, что в матче будет ранний гол забитый до 10-й минуты.

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    «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» пропустит от «Астон Виллы», но выиграет
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