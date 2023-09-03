В воскресенье, 3 сентября, на «Энфилде» в рамках 4-го тура АПЛ-2023/24 «Ливерпуль» сыграет против бирмингемской «Астон Виллы». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по мск. «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в прошлом сезоне не справился со своей главной задачей — не смог завоевать билет в Лигу чемпионов. Клуб финишировал только пятым и будет теперь довольствоваться лишь Лигой Европы.

В летнее трансферное окно мерсисайдцы купили у «Лейпцига» хавбека Доминика Собослаи и у «Брайтона» был приобретен аргентинец Алексис Макаллистер.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Астон Вилла 1X2Новым игрокам 1.674.604.50Бонус$9500

В тоже время команду Клоппа покинули Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон и Фабиньо. Все эти футболисты отправились покорять чемпионат Саудовской Аравии.

Новый розыгрыш АПЛ «красные» начали с выездной ничьей против «Челси» со счетом 1:1, обменявшись с соперником забитыми мячами еще в первой половине игры.

Календарь и таблица АПЛ

Последующие два поединка чемпионата Англии «Ливерпуль» выиграл, одолев дома 3:1 «Бормут» и обыграв по-волевому в гостях «Ньюкасл» 2:1, забив победный гол перед самым финальным свистком.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал на седьмом месте благодаря чему получила билет в Лигу конференций, где уже успела дважды обыграть шотландский «Хиберниан» (5:0 и 3:0) и пройти в групповой этап.

Отметим, что клуб из Бирмингема также был активным на трансферном рынке и потратил на покупки сто миллионов евро, подписав Муссу Диаби из «Байера» и Пау Торреса из «Вильярреала».

В первом туре этого розыгрыша Премьер лиги «виллианы» были довольно-таки неожиданно разгромлены в выездном поединке «Ньюкаслом» со счетом 1:5.

В двух же двух других играх чемпионата «Астон Вилла» поочередно обыграла на своем поле ливерпульский «Эвертон» 4:0 и в гостях новичка «Бернли» со счетом 3:1.

В прошлом розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» в играх с «Виллой» набрал четыре очка, выиграв 3:1 на выезде и расписав дома мировую 1:1. Стоит отметить, что только раз за последние семь очных противостояний этих клубов не прошла ставка обе забьют.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.72.

На викторию «Астон Виллы» дают — 4.65, ничья оценена — в 4.60.

И в этом поединке, исходя из вышесказанной статистики этих команд, также ждем обмена результативными ударами и викторию хозяев. В общем, наша ставка — П1 + обе забьют: да .

Также еще прогнозируем, что в матче будет ранний гол забитый до 10-й минуты.