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    АПЛ. «Ман Сити» — новый лидер, «Брайтон» потерял трон

    Итоги 3-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Манчестер Сити» празднует победу над «Шеффилд Юнайтед»
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    «Манчестер Сити» празднует победу над «Шеффилд Юнайтед»
    Чемпион Англии «Манчестер Сити» вышел в единоличные лидеры, вице-чемпион «Арсенал» потерял баллы и отпустил «горожан» в отрыв. Экс-лидер АПЛ «Брайтон» потерпел первое поражение в сезоне.

    Изменения в турнирной таблице

    Кардинальные изменения в таблице английского чемпионата коснулись верхней части. На первое место вышел действующий победитель «Манчестер Сити».

    На две строчки вверх поднялись «Вест Хэм» (2 место), «Тоттенхэм» (2 место) и «Ливерпуль» (4 место).

    Лондонский «Арсенал» перед туром занимал вторую строчку чемпионата, теперь команда опустилась на пятую. А экс-лидер АПЛ «Брайтон» рухнул с 1-го на 6-е место.

    Календарь и таблица АПЛ

    Вверх по турнирной таблице поднялись ещё два гранда английского футбола. «Манчестер Юнайтед» взлетел на три позиции вверх и теперь занимает 8 строчку, а «Челси» улучшил свое положение на 5 мест и теперь расположился на 10-м.

    На своём месте

    Три сезона подряд «Манчестер Сити» выигрывает титул чемпиона Англии. И вот к третьему туру нового сезона «горожане» выходят снова в лидеры.

    «Ман Сити» — единственный клуб, который одержал три победы в трех матчах. В этот раз Сити в гостях одолел дебютанта АПЛ «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

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    • Все голы были забиты во второй половине матча. Счет в поединке открыл один из лидеров МС — Эрлинг Холанн, сделал он это на 63-й минуте встречи.

    За пять минут до финального свистка Джейден Богл восстановил статус-кво. Но и на этом все не закончилось, ключевое слово осталось за игроком «Ман Сити» Родри, который забил гол на 88-й минуте встречи. В итоге «горожане» набрали 9 очков из 9 возможных.

    По 7 очков

    Сразу 4 комады набрали по 7 очков: «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал». Для трёх команд 3-й тур прошёл успешно, чего не скажешь о «пушкарях».

    «Арсенал» в минувшем игровом дне на своем поле не смог переиграть «Фулхэм» (2:2). Голов было много, но лондонскому клубу победу они не принесли.

    Мартин Эдегор, игрок «Арсенала»
    globallookpress.com

    В составе «Арсенала» голами отметились Букайо Сака, реализовавший пенальти на 70-й минуте и Эдвард Гкетиа, который забил гол на 72-й минуте. «Канониры» упустили победу на 87-й минуте встречи, пропусти от Жоау Пальиньи.

    «Вест Хэм» весь прошлый чемпионат бился за выживание, этот сезон «молотобойцы» начали в лидерах. В 3-м туре лондонцы в гостях нанесли поражение тому самому «Брайтону» (3:1), который был лидером до встречи с «Вест Хэмом».

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    Тур топ-клубов

    Еще два гранда английского футбола провели 3-й тур со знаком плюс для себя. «Манчестер Юнайтед» на своем поле устроил голевое шоу с «Ноттингем Форест». В поединке было забито 5 голов, все для «красных дьяволов» началось плохо. МЮ пропустил 2 мяча уже к 4-й минуте матча. В составе «Фореста» отличились Тайво Авоньи и Вилли Боли.

    Кристиан Эриксен, игрок «Манчестер Юнайтед»
    globallookpress.com

    На 17-й минуте встречи за игру взялся МЮ — Кристиан Эриксен отквитал один мяч. После перерыва равновесие на табло восстановил Каземиро, забил он на 52-й минуте. Ну а победу «Ман Юнайтед» принес реализованный пенальти в исполнении Бруну Фернандеша на 76-й минуте встречи. Таким образом «манкуницанцы» набрали 6 очков и поднялись на 8 место.

    4 очка заработал еще один топ-клуб — «Челси». «Аристократы» поднялись на 10 место в турнирной таблице после крупной победы над новичком лиги — командой «Лутон» (3:0).

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    Тур №4

    Центральная афиша 4-го тура — «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Гранды АПЛ сразятся между собой в воскресенье, 3 сентября.

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    Откроет программу игрового дня матч между «Лутоном» и «Вест Хэмом». Эта встреча запланирована на пятницу, 1 сентября.

    Лидер и действующий чемпион «Манчестер Сити» свой поединок проведет в субботу, 2 сентября.

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи 4-го тура в АПЛ пройдут с 1 по 3 сентября. Потом английский чемпионат возьмет паузу до 16 сентября.

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