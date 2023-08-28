АПЛ. «Ман Сити» — новый лидер, «Брайтон» потерял трон

Чемпион Англии «Манчестер Сити» вышел в единоличные лидеры, вице-чемпион «Арсенал» потерял баллы и отпустил «горожан» в отрыв. Экс-лидер АПЛ «Брайтон» потерпел первое поражение в сезоне.

Изменения в турнирной таблице

Кардинальные изменения в таблице английского чемпионата коснулись верхней части. На первое место вышел действующий победитель «Манчестер Сити».

На две строчки вверх поднялись «Вест Хэм» (2 место), «Тоттенхэм» (2 место) и «Ливерпуль» (4 место).

Лондонский «Арсенал» перед туром занимал вторую строчку чемпионата, теперь команда опустилась на пятую. А экс-лидер АПЛ «Брайтон» рухнул с 1-го на 6-е место.

Календарь и таблица АПЛ

Вверх по турнирной таблице поднялись ещё два гранда английского футбола. «Манчестер Юнайтед» взлетел на три позиции вверх и теперь занимает 8 строчку, а «Челси» улучшил свое положение на 5 мест и теперь расположился на 10-м.

На своём месте

Три сезона подряд «Манчестер Сити» выигрывает титул чемпиона Англии. И вот к третьему туру нового сезона «горожане» выходят снова в лидеры.

«Ман Сити» — единственный клуб, который одержал три победы в трех матчах. В этот раз Сити в гостях одолел дебютанта АПЛ «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

Все голы были забиты во второй половине матча. Счет в поединке открыл один из лидеров МС — Эрлинг Холанн, сделал он это на 63-й минуте встречи.

За пять минут до финального свистка Джейден Богл восстановил статус-кво. Но и на этом все не закончилось, ключевое слово осталось за игроком «Ман Сити» Родри, который забил гол на 88-й минуте встречи. В итоге «горожане» набрали 9 очков из 9 возможных.

По 7 очков

Сразу 4 комады набрали по 7 очков: «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал». Для трёх команд 3-й тур прошёл успешно, чего не скажешь о «пушкарях».

«Арсенал» в минувшем игровом дне на своем поле не смог переиграть «Фулхэм» (2:2). Голов было много, но лондонскому клубу победу они не принесли.

Мартин Эдегор, игрок «Арсенала» globallookpress.com

В составе «Арсенала» голами отметились Букайо Сака, реализовавший пенальти на 70-й минуте и Эдвард Гкетиа, который забил гол на 72-й минуте. «Канониры» упустили победу на 87-й минуте встречи, пропусти от Жоау Пальиньи.

«Вест Хэм» весь прошлый чемпионат бился за выживание, этот сезон «молотобойцы» начали в лидерах. В 3-м туре лондонцы в гостях нанесли поражение тому самому «Брайтону» (3:1), который был лидером до встречи с «Вест Хэмом».

«Тоттенхэм» не встретил сопротивление со стороны «Борнмута» (2:0), а «Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» (2:1).

Тур топ-клубов

Еще два гранда английского футбола провели 3-й тур со знаком плюс для себя. «Манчестер Юнайтед» на своем поле устроил голевое шоу с «Ноттингем Форест». В поединке было забито 5 голов, все для «красных дьяволов» началось плохо. МЮ пропустил 2 мяча уже к 4-й минуте матча. В составе «Фореста» отличились Тайво Авоньи и Вилли Боли.

Кристиан Эриксен, игрок «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

На 17-й минуте встречи за игру взялся МЮ — Кристиан Эриксен отквитал один мяч. После перерыва равновесие на табло восстановил Каземиро, забил он на 52-й минуте. Ну а победу «Ман Юнайтед» принес реализованный пенальти в исполнении Бруну Фернандеша на 76-й минуте встречи. Таким образом «манкуницанцы» набрали 6 очков и поднялись на 8 место.

4 очка заработал еще один топ-клуб — «Челси». «Аристократы» поднялись на 10 место в турнирной таблице после крупной победы над новичком лиги — командой «Лутон» (3:0).

В составе лондонского клуб дубль оформил Рахим Стерлинг, ещё один мяч забил Николас Джексон.

Тур №4

Центральная афиша 4-го тура — «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Гранды АПЛ сразятся между собой в воскресенье, 3 сентября.

Откроет программу игрового дня матч между «Лутоном» и «Вест Хэмом». Эта встреча запланирована на пятницу, 1 сентября.

Лидер и действующий чемпион «Манчестер Сити» свой поединок проведет в субботу, 2 сентября.

Все прогнозы на АПЛ

Матчи 4-го тура в АПЛ пройдут с 1 по 3 сентября. Потом английский чемпионат возьмет паузу до 16 сентября.