«Пари НН» продлил контракт с вратарем Нигматуллиным

«Пари НН» продлил контракт с голкипером сообщает пресс-служба нижегородцев.

Новое соглашение вратаря с командой рассчитано до конца сезона-2026/2027.

32-летний Нигматуллин — воспитанник ЦСКА. В «Пари НН» голкипер перешёл в июле 2021 года на правах свободного агента из тульского «Арсенала». За прошедшее время Нигматуллин успел сыграть за нижегородцев 56 матчей, в которых пропустил 75 голов и 17 раз сыграл «на ноль».

В нынешнем сезоне Нигматуллин сыграл за «Пари НН» во всех шести матчах РПЛ, в которых пропустил пять мячей и трижды сыграл «на ноль».