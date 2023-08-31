«Я мечтал об этом в детстве». Холанн о получении награды лучшего футболиста сезона

Нападающийвысказался о звании лучшего футболиста сезона 2022/2023, которое ему присвоила УЕФА.

«Хорошие ощущения. Я выиграл требл в 22 года. Я словно в мечте, я мечтал об этом в детстве.

Добиться подобного вместе с моими партнерами — это нечто особенное. Я счастлив. Это мотивирует меня работать дальше и завоевывать новые трофеи», — цитирует Холанна официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Холанн провел 53 матча во всех турнирах, забил 52 гола и сделал 9 голевых передач.