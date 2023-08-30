Российские игроки «Тобола» получили разрешение на въезд в Чехию

Российские футболистыполучили разрешение на въезд в Чехию для участия в матче против(Пльзень) в квалификации Лиги Европы.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Иван Коновалов Фото: vesti.kz

Ранее сообщалось, что проблемы с получением шенгенской визы возникли у вратаря Ивана Коновалова (Россия), защитника Альберта Габараева (Россия), нападающего Павла Кириенко (Россия) и полузащитника Павла Забелина (Белоруссия).

«Визы получены. Игроки "Тобола" Иван Коновалов, Павел Киреенко, Алберт Габараев, Павел Забелин и фитнес-тренер Евгений Кресик получили шенгенские визы. В самое ближайшее время футболисты вылетят в Чехию и присоединятся к команде в Пльзени», — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского клуба.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Виктория» — «Тобол»

Матч «Виктория» — «Тобол» пройдет 31 августа в городе Пльзень. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу чешского клуба.