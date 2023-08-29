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    «Тобол» может не выйти на матч Лиги конференций в Чехии из-за невыдачи виз российским игрокам

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    Российские футболисты «Тобола» могут пропустить ответный матч с чешской «Викторией» в квалификации Лиги конференций из-за невыдачи виз. Об этом сообщил совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров.

    Иван Коновалов
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    Иван Коновалов

    Вратарь Иван Коновалов (Россия) защитник Альберт Габараев (Россия), нападающий Павел Кириенко (Россия) и полузащитник Павел Забелин (Белоруссия) не получили разрешение на въезд в Чехию и теперь могут пропустить матч.

    «К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылетать вместе с нами.

    Есть еще надежда касательно того, что сегодня после обеда решится вопрос заезда через другую страну, если нам дадут мультивизу.

    Выйдем ли мы на поле в случае, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Я думаю, скорее всего, нет», — приводит слова Колдиярова Sport24.

    Матч «Виктория» — «Тобол» пройдет 31 августа в городе Пльзень. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу чешского клуба.

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