«Виктория» сыграет на своем поле с казахстанским «Тоболом» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. «Виктория» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виктория»

Победная серия «Виктории» достигает семи матчей, в том числе и последняя игра Лиги конференций против «Тобола». В рамках финал квалификации еврокубка чешский клуб одержал победу над соперником (2:1).

В составе «Виктории» результативностью отличились Каду и Лукаш Калвах. Оба мяча были забиты во второй половине встречи: на 73-й и 90-й минутах.

В Лиге конференций «Виктория» также переиграла «Гзиру» (4:0 — победа дома и 2:0 — победа в гостях) и «Дриту» (0:0 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Чехии «Виктория» занимает 5 место с 10 очками. В последней игре внутреннего перевенства участница Лиги конференций обыграла на своем поле «Сигму» (2:1).

«Тобол»

Ответная игра «Виктории» и «Тобола» может не состояться. Казахстанский клуб может не выйти на поле. Причина — невыдача виз российским и белорусским футболистам, которые защищают цвета «Тобола».

Разрешение на въезд в Чехию не получили вратарь Иван Коновалов, защитник Альберт Габараев, полузащитник Павел Забелин и форвард Павел Кириенко.

У «Тобола» шансы на проход чешской «Виктории» сохраняются. Если игра состоится, то у казахстанского коллектива есть возможность пробиться в основную сетку Лиги конференций.

Дело в том, что «Тобол» в домашней игре смог сократить отставание в счете благодаря реализованному пенальти в исполнении Дебле на 98-й минуте поединка.

В чемпионате Казахстана «Тобол» идет на 6-м месте с 28 очками. В рамках 21 тура внутреннего первенства костанайцы разошлись миром с командой «Ордабасы» (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Виктории» можно поставить за 1.24, ничью оценивают в 6.30. А на победу «Тобола» — 11.00.

Прогноз: Если поединок состоится, то стоит обратить внимание на победную серию «Виктории». Чешский клуб вероятнее всего продлит эту серию. Ожидаем много забитых голов от этой игры.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.15.

Альтернативный прогноз: Или можно ожидать от оппонентов результативных действий.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.