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    Выйдет ли «Тобол» на матч против «Виктории»?

    «Виктория» — «Тобол». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 31 августа 2023 года

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    «Виктория» — «Гзира»
    «Виктория» сыграет на своем поле с казахстанским «Тоболом» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. «Виктория» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Виктория Пльзень
  • Пльзень
    •  Виктория Пльзень 20:00 Тобол Тобол
  • Костанай
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    «Виктория»

    Победная серия «Виктории» достигает семи матчей, в том числе и последняя игра Лиги конференций против «Тобола». В рамках финал квалификации еврокубка чешский клуб одержал победу над соперником (2:1).

    В составе «Виктории» результативностью отличились Каду и Лукаш Калвах. Оба мяча были забиты во второй половине встречи: на 73-й и 90-й минутах.

    В Лиге конференций «Виктория» также переиграла «Гзиру» (4:0 — победа дома и 2:0 — победа в гостях) и «Дриту» (0:0 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Чехии «Виктория» занимает 5 место с 10 очками. В последней игре внутреннего перевенства участница Лиги конференций обыграла на своем поле «Сигму» (2:1).

    «Тобол»

    Ответная игра «Виктории» и «Тобола» может не состояться. Казахстанский клуб может не выйти на поле. Причина — невыдача виз российским и белорусским футболистам, которые защищают цвета «Тобола».

    Разрешение на въезд в Чехию не получили вратарь Иван Коновалов, защитник Альберт Габараев, полузащитник Павел Забелин и форвард Павел Кириенко.

    У «Тобола» шансы на проход чешской «Виктории» сохраняются. Если игра состоится, то у казахстанского коллектива есть возможность пробиться в основную сетку Лиги конференций.

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    • Дело в том, что «Тобол» в домашней игре смог сократить отставание в счете благодаря реализованному пенальти в исполнении Дебле на 98-й минуте поединка.

    В чемпионате Казахстана «Тобол» идет на 6-м месте с 28 очками. В рамках 21 тура внутреннего первенства костанайцы разошлись миром с командой «Ордабасы» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Виктории» можно поставить за 1.24, ничью оценивают в 6.30. А на победу «Тобола» — 11.00.

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    Прогноз: Если поединок состоится, то стоит обратить внимание на победную серию «Виктории». Чешский клуб вероятнее всего продлит эту серию. Ожидаем много забитых голов от этой игры.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.15.

    Альтернативный прогноз: Или можно ожидать от оппонентов результативных действий.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.

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    «Виктория» — «Тобол»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Тобол» на матч против «Виктории»?
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