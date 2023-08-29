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    Анри назначен на пост главного тренера молодежной сборной Франции

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции
    Тьери Анри прокомментировал свое назначение на пост главного тренера молодежной сборной Франции.

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    «Я не был удовлетворен своей ролью эксперта. Я сделал все возможное, чтобы быть как можно ближе к полю. Мне нужно тренировать. Сборной Франции нельзя отказать.

    Мне нравится работать с молодежью, и теперь у меня есть такая возможность. Я надеюсь, что это будет положительным моментом. Я возвращаюсь к тому, чем хочу заниматься. Когда я работал экспертом, мне не хватало того, что наполняет мою жизнь эмоциями.

    Я знаю, что у нас во Франции будут проходить Олимпийские игры. Это исторический момент. Это очень волнующе. Но я думаю в первую очередь о квалификации на Евро.

    Как тренеру, мне больше всего нравилось работать с молодежью. Я рос не на социальных сетях. Моему поколению приходилось обращаться к старшим. Теперь моя задача — достучаться до молодежи. Мне нужно много заниматься педагогикой.

    Если я опаздывал на тренировки, то не играл. Теперь мы должны все объяснить (нашим игрокам). Сегодня у молодых людей гораздо больше информации, чем было у нас тогда», — сказал Анри L’Equipe.

    Анри будет руководить сборной Франции до 21 года на Олимпиаде 2024 года.

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