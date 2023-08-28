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    Трент о победе «Ливерпуля»: Нам пришлось пройти очень непростой путь, чтобы отыграться

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    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о волевой победе своей команды в матче 3-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (2:1).

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    «Это невероятно. Сегодня произошло что-то особенное. Мы вышли на матч с планом, хотели контролировать ход игры, диктовать владение и постараться как можно быстрее разрядить атмосферу на стадионе, которая для них обычно становится огромным преимуществом.

    Но наш план очень быстро вылетел в трубу. Нам пришлось пройти очень непростой путь, чтобы отыграться. Но мы сплотились, разобрались со всем и сотворили нечто на века.

    Сегодня было одно из наших лучших выступлений под руководством Юргена Клоппа. Мы будем вспоминать эту игру как нечто очень, очень особенное», — приводит слова Александер-Арнольда BBC.

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