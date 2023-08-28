Трент о победе «Ливерпуля»: Нам пришлось пройти очень непростой путь, чтобы отыграться

Защитниквысказался о волевой победе своей команды в матче 3-го тура АПЛ с(2:1).

«Это невероятно. Сегодня произошло что-то особенное. Мы вышли на матч с планом, хотели контролировать ход игры, диктовать владение и постараться как можно быстрее разрядить атмосферу на стадионе, которая для них обычно становится огромным преимуществом.

Но наш план очень быстро вылетел в трубу. Нам пришлось пройти очень непростой путь, чтобы отыграться. Но мы сплотились, разобрались со всем и сотворили нечто на века.

Сегодня было одно из наших лучших выступлений под руководством Юргена Клоппа. Мы будем вспоминать эту игру как нечто очень, очень особенное», — приводит слова Александер-Арнольда BBC.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об эмоциях после победы команды в матче с «Ньюкаслом».

В следующем матче «мерсисайцы» встретятся с «Астон Виллой» 3 сентября.