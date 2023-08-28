Клопп о камбэке «Ливерпуля» в меньшинстве: Я уверен, что ничего подобного не было

Главный тренервысказался о волевой победе своей команды в матче 3-го тура АПЛ с(2:1).

«За тысячу матчей в качестве главного тренера такого у меня еще не было. Я уверен, что ничего подобного не было, учитывая то, что мы остались вдесятером и играли в такой атмосфере. Такие моменты редкие и по-настоящему особенные.

В перерыве я сказал, что этот матч может стать тем, о чем мы сможем рассказывать внукам. Своих я увижу через 10 дней и расскажу им о нем.

Были очевидны две вещи: нам нельзя пропускать второй мяч, а Тренту нельзя получать вторую желтую. Тогда у нас будет шанс», — заявил Клопп изданию Daily Mail.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе. В следующем матче «мерсисайцы» встретятся 3 сентября с «Астон Виллой».