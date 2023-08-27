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    «Ливерпуль» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»

    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 3-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» на своем поле сыграл потерпел поражение от «Ливерпуля» — 1:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет на 25-й минуте открыли «сороки». Салах в центре поля под прессингом соперника покатил мяч назад, в ноги Александер-Арнольду — а тот просто пропустил его под ногой. Энтони Гордон выскочил из-за спины Трента, убежал один на один с Алисоном и чётко реализовал этот шанс, пробив между ног голкиперу, который не успел упасть и преградить мячу путь в ворота.

    Спустя 3 минуты «Ливерпуль» остался в меньшинстве. Гордон вырезает передачу к штрафной на ход Исаку, в которого на скорости врезается ван Дейк, буквально «срубая» его. Защитник получил прямую красную карточку.

    На 81-й минуте Жота отличной передачей «запустил» Нуньеса справа в штрафную. Дарвин убежал от защитника и чётко реализовал свой шанс, резким ударом низом отправив мяч мимо Поупа под дальнюю штангу.

    А в компенсированное время Дарвин Нуньес принес победу гостям. Отобрал мяч в центре поля Салах и тут же отдал вперед на Нуньеса, который с острого угла пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для вратаря.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Ливерпуль 1:2
    Голы: 1:0 Энтони Гордон (25'), 1:1 Дарвин Нуньес (81'), 1:2 Дарвин Нуньес (90 + 3') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шёр, Свен Ботман (Мэтт Таргетт, 87'), Дэниел Бёрн, Сандро Тонали (Шон Лонгстафф, 72'), Бруно Гимарайнс, Жоэлинтон (Эллиот Андерсон, 82'), Мигель Альмирон, Александер Исак (Каллум Уилсон, 72'), Энтони Гордон (Харви Льюис Барнс, 72') Ливерпуль: Луис Диас (Джо Гомес, 33'), Коди Матес Гакпо (Диогу Жота, 58'), Мохамед Салах, Ватару Эндо (Харви Эллиотт, 58'), Алексис Мак Аллистер (Дарвин Нуньес, 77'), Доминик Собослаи, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип (Jarell Quansah, 77'), Трент Александер-Арнольд, Алисон Предупреждения: Трент Александер-Арнольд (6'), Киран Триппьер (51'), Дарвин Нуньес (85') Удаление: Вирджил ван Дейк (28')

    «Ливерпуль» набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» расположился на 13-й позиции (3 очка).

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