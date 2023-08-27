«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет на 25-й минуте открыли «сороки». Салах в центре поля под прессингом соперника покатил мяч назад, в ноги Александер-Арнольду — а тот просто пропустил его под ногой. Энтони Гордон выскочил из-за спины Трента, убежал один на один с Алисоном и чётко реализовал этот шанс, пробив между ног голкиперу, который не успел упасть и преградить мячу путь в ворота.
Спустя 3 минуты «Ливерпуль» остался в меньшинстве. Гордон вырезает передачу к штрафной на ход Исаку, в которого на скорости врезается ван Дейк, буквально «срубая» его. Защитник получил прямую красную карточку.
На 81-й минуте Жота отличной передачей «запустил» Нуньеса справа в штрафную. Дарвин убежал от защитника и чётко реализовал свой шанс, резким ударом низом отправив мяч мимо Поупа под дальнюю штангу.
А в компенсированное время Дарвин Нуньес принес победу гостям. Отобрал мяч в центре поля Салах и тут же отдал вперед на Нуньеса, который с острого угла пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для вратаря.
«Ливерпуль» набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» расположился на 13-й позиции (3 очка).