Во вторник, 29 августа «Пари НН» примет «Краснодар» в рамках 3-го тура Кубка России. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Пари НН»

Нижегородская команда по итогам 2-х туров группового этапа находится на 3-й позиции, набрав 2 балла.

Первый матч в турнире подопечные Сергея Юрана проводили дома против московского «Динамо». Основное время закончилось со счетом 1:1 и по правилам Кубка России встреча сразу перетекла в серию пенальти. Нижегородцы оказались точнее своих оппонентов в пробитии с точки и заработали два очка.

Во втором туре против московского «Спартака» зрители увидели настоящий футбольный триллер. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «красно-белых». Причем нижегородцы за 10 минут до окончания вели 4:3, но в заключительном отрезке игры пропустили дважды.

В чемпионате России «Пари НН» занимает текущую 10-ю строчку в турнирной таблице. Команда Юрана за 6 туров набрала 7 очков (2 победы, одна ничья и 3 поражения). Крайний матч чемпионата закончился минимальной домашней победой «Пари НН» над «Ростовом» (1:0).

«Краснодар»

«Быки» проиграли оба матча на старте нового розыгрыша Кубка России. Команда Владимира Ивича замыкает таблицу своей группы. В квартете с «Краснодаром» также находятся «Спартак», «Динамо» и «Пари НН».

В первом туре «черно-зеленые» принимали «красно-белых». Матч закончился поражением «Краснодара» с разницей в один мяч (1:2).

Далее «быки» упустили очки в выездной встрече против московского «Динамо» (3:4). При счете 3:3 в компенсированное ко второму тайма время в ворота «Краснодара» был назначен штрафной удар, который реализовал Арсен Захарян, забивший мяч с помощью рикошета от игрока «черно-зеленых».

«Краснодар» является лидером турнирной таблицы чемпионата России после 6-ти туров. Подопечные Ивича еще ни разу не проиграли в текущем сезоне, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью. В крайнем туре «быки» на выезде не смогли справиться с «Факелом» (0:0).

Личные встречи

В 3-м туре нынешнего сезона чемпионата «Краснодар» дома с минимальным счетом переиграл своего соперника (1:0). В кампании 2022/2023 «быки» оказались сильнее нижегородцев в обоих матчах — 2:0 и 3:1 дома.

Прошлый розыгрыш Кубка России также свел эти команды между собой. «Краснодар» и «Пари НН» обменялись домашними победами — 2:0 и 1:0 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар» с коэффициентом 2.20.