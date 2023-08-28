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    «Пари НН» — «Краснодар». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура группового этапа Кубка России между «Пари НН» и «Краснодаром»

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    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян
    Во вторник, 29 августа «Пари НН» примет «Краснодар» в рамках 3-го тура Кубка России. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Пари НН»

    Нижегородская команда по итогам 2-х туров группового этапа находится на 3-й позиции, набрав 2 балла.

    Первый матч в турнире подопечные Сергея Юрана проводили дома против московского «Динамо». Основное время закончилось со счетом 1:1 и по правилам Кубка России встреча сразу перетекла в серию пенальти. Нижегородцы оказались точнее своих оппонентов в пробитии с точки и заработали два очка.

    Во втором туре против московского «Спартака» зрители увидели настоящий футбольный триллер. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «красно-белых». Причем нижегородцы за 10 минут до окончания вели 4:3, но в заключительном отрезке игры пропустили дважды.

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    В чемпионате России «Пари НН» занимает текущую 10-ю строчку в турнирной таблице. Команда Юрана за 6 туров набрала 7 очков (2 победы, одна ничья и 3 поражения). Крайний матч чемпионата закончился минимальной домашней победой «Пари НН» над «Ростовом» (1:0).

    «Краснодар»

    «Быки» проиграли оба матча на старте нового розыгрыша Кубка России. Команда Владимира Ивича замыкает таблицу своей группы. В квартете с «Краснодаром» также находятся «Спартак», «Динамо» и «Пари НН».

    В первом туре «черно-зеленые» принимали «красно-белых». Матч закончился поражением «Краснодара» с разницей в один мяч (1:2).

    Далее «быки» упустили очки в выездной встрече против московского «Динамо» (3:4). При счете 3:3 в компенсированное ко второму тайма время в ворота «Краснодара» был назначен штрафной удар, который реализовал Арсен Захарян, забивший мяч с помощью рикошета от игрока «черно-зеленых».

    «Краснодар» является лидером турнирной таблицы чемпионата России после 6-ти туров. Подопечные Ивича еще ни разу не проиграли в текущем сезоне, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью. В крайнем туре «быки» на выезде не смогли справиться с «Факелом» (0:0).

    Личные встречи

    В 3-м туре нынешнего сезона чемпионата «Краснодар» дома с минимальным счетом переиграл своего соперника (1:0). В кампании 2022/2023 «быки» оказались сильнее нижегородцев в обоих матчах — 2:0 и 3:1 дома.

    Прошлый розыгрыш Кубка России также свел эти команды между собой. «Краснодар» и «Пари НН» обменялись домашними победами — 2:0 и 1:0 соответственно.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар» с коэффициентом 2.20.

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