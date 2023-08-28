Глушенков пожаловался на качество газона стадиона «Фишт»

Нападающий «Локомотива»высказался пожаловался на качество газона стадиона «Фишт» после победы в матче 6-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

«Конечно, игра тяжелая, состояние газона плюс жара. Мы настраивались на победу, перебороли все трудности и выиграли. Конечно, это связано с тем, что мы плохо стартанули и последние два матча отыгрывались уже на последних секундах. Поэтому сегодня нам кровь из носу нужна была победа.

Мой гол? У меня был еще один момент. В первом случае сказалось качество газона, потому что не знаешь, куда может мяч отскочит. Там чуть не повезло. А во втором тайме уже повезло», — передает слова Глушенкова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После шести туров «Локомотив» занимает восьмое место в РПЛ с 9 очками. В 7-м туре «железнодорожники» примут на своем поле «Балтику». Встреча пройдет 3 сентября на «РЖД Арене».