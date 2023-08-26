«Зенит» — «Урал»: счет матча 4:0, обзор голов

В 6-м туре чемпионата Россиипринимал. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Сине-бело-голубые разгромили соперника со счетом 4:0. Три гола были забиты в первой тайме. Отличились Иван Сергеев, Матео Кассьерра и Клаудиньо. После перерыва Кассьерра оформил дубль.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 13 очков и поднялся на 2-е место в РПЛ. «Урал» (13) идет на 3-й строчке.