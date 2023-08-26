«Зенит» — «Урал»: счет матча 4:0, обзор голов

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
Сине-бело-голубые разгромили соперника со счетом 4:0. Три гола были забиты в первой тайме. Отличились Иван Сергеев, Матео Кассьерра и Клаудиньо. После перерыва Кассьерра оформил дубль.
«Зенит» набрал 13 очков и поднялся на 2-е место в РПЛ. «Урал» (13) идет на 3-й строчке.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит — Урал 4:0
Голы: 1:0 Иван Сергеев (8'), 2:0 Матео Кассьерра (30'), 3:0 Клаудиньо (45+1'), 4:0 Матео Кассьерра (69') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Данил Круговой, Марио Фернандес, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Матео Кассьерра, Иван Сергеев Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Итало, Мингиян Бевеев, Даниэль Мишкич, Cisse I., Кики, Андрей Егорычев, Schettine G., Александр Юшин Предупреждения: Cisse I. (20'), Нуралы Алип (21'), Ishkov I. (50')