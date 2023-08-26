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    Де Лаурентис раскритиковал решение Спаллетти возглавить сборную Италии

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    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказал мнение о том, что Лучано Спаллетти решил возглавить сборную Италии.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Адвокаты занимаются этим делом, и я не буду вмешиваться. Спаллетти сказал мне: "Я очень устал, мне нужен творческий отпуск, чтобы заняться своим огородом". Поэтому я отпустил его.

    Но только он сам знает, что творилось у него в голове», — приводит слова Де Лаурентиса Calciomercato.

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    • Напомним, что «Наполи» и Спаллетти договорились о том, что наставник выплатит 3 млн. евро, если продолжит свою тренерскую работу в сезоне 2023/2024.

    Спаллетти возглавил сборную Италии 18 августа, разорвав контракт с «Наполи».

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