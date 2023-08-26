Де Лаурентис раскритиковал решение Спаллетти возглавить сборную Италии

Президентвысказал мнение о том, чторешил возглавить сборную Италии.

«Адвокаты занимаются этим делом, и я не буду вмешиваться. Спаллетти сказал мне: "Я очень устал, мне нужен творческий отпуск, чтобы заняться своим огородом". Поэтому я отпустил его.

Но только он сам знает, что творилось у него в голове», — приводит слова Де Лаурентиса Calciomercato.

Напомним, что «Наполи» и Спаллетти договорились о том, что наставник выплатит 3 млн. евро, если продолжит свою тренерскую работу в сезоне 2023/2024.

Спаллетти возглавил сборную Италии 18 августа, разорвав контракт с «Наполи».