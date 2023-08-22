Серия А. «Наполи» начал защиту титула с победы

В 10 парах 1-го тура Серии А зафиксировали 8 побед. И только в двух парах была ничья. Все фавориты добились успеха в стартовой игре, за исключением римских клубов.

Защита титула и первые результаты топ-клубов

«Наполи» с победы начал защиту титула. Чемпион в 1-м туре итальянского первенства нанёс поражение новичку Серии А «Фрозиноне» (3:1). В составе «неаполитанцев» голом отметился Маттео Политано, а Виктор Осимхен оформил дубль.

Календарь и таблица Серии А

Вице-чемпион Серии А «Лацио» стартовую игру чемпионата провалил, уступив «Лечче» (1:2). Еще один римский клуб — «Рома» — поделил очки в домашней игре с ФК «Салернитана» (2:2). В составе команды из Рима дубль на свой счет записал Андреа Белотти.

«Рома» — «Салернитана» globallookpress.com

А вот миланский клубы добились побед в 1-м туре итальянского чемпионата. «Интер» дома переиграл «Монцу» (2:0), а «Милан» оказался сильнее «Болоньи» (2:0).

С крупным счетом свои матчи выиграли «Ювентус» и «Фиорентина», обыграв «Удинезе» (3:0) и «Дженоа» (4:1) соответственно.

Дебютанты Серии А

Новички итальянского чемпионата не порадовали своих болельщиков положительными результатами. Так «Дженоа» уступила в матче с «Фиорентиной» (1:4).

«Фронзиноне» дома проиграл «Наполи» (1:3), а «Кальяри» разошёлся миром с «Торино» (0:0).

2-й тур

Чемпион «Наполи» дома сыграет против «Сассуоло». Игра пройдёт 27 августа.

Вице-чемпион «Лацио» попробует набрать первые очки в противостоянии с «Дженоа», встреча запланиорвана на 27 августа, а «Интер» отправится на выезд к «Кальяри» (28 августа)

Лидеры Серии А «Ювентус» примет «Болонью» (27 августа), а «Фиорентина» дома сыграет с «Лечче» (27 августа).

Все прогнозы на Серию А

Матчи 2-го тура Серии А пройдут с 26 по 28 августа.