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    Рахимов: Когда ты ведешь, а соперник в меньшинстве, ты должен доводить матч до победы

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    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал ничью в поединке с «Динамо» (2:2).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Конечно недоволен. Когда ты ведешь, а соперник в меньшинстве, ты должен доводить матч до победы, но видите, как случается. Да, голы в наши ворота очень красивые, но акцентировать внимание на этом не стоит. Нужно найти, почему к этому пришло, где допустили ошибку.

    Нужно отдать должное команде: после пропущенных мячей играли до конца, пытались оказать давление, сравняли счет. Сегодня играли с очень хорошим соперником, у которого хороший состав. После двух матчей с такими командами взяли четыре очка. Нужно двигаться дальше и искать очки в других играх.

    После второго пропущенного гола стали играть рискованно, высоко атаковать. Были эпизоды, которые можно было завершать, но не получилось. Эта реакция мне понравилась, у команды было желание не проиграть», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Динамо» (11) идет на 4-й позиции.

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