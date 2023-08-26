«Пари НН» — «Ростов»: счет матча 1:0, обзор гола

минимально обыграл(1:0) в матче 6-го тура российской Премьер-лиге.

Единственный гол в этом матче забили нижегородцы на 60-й минуте встречи. Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч и добил его в ворота — 1:0.

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Ростов 1:0 Гол: 1:0 Николай Калинский (60') Пари НН: Артур Нигматуллин, Лукас Масоэро, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Дмитрий Живоглядов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Владислав Карапузов, Эдгар Севикян, Тимур Сулейманов Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Денис Терентьев, Николай Поярков, Алексей Миронов, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Алексей Ионов, Николай Комличенко, Роман Тугарев Предупреждение: Артур Нигматуллин (90')

После этого матча «Пари НН» занимает 9-е место с 7-ю очками в активе. «Ростов» — на 10-й позиции (7).