«Бавария» согласовала с «Маккаби» переход Переца

Даниэль Перец Фото: globallookpress.com
Клубы согласовали условия сделки во вторник вечером. По данным источника, мюнхенский клуб заплатит за 23-летнего голкипера пять миллионов евро без учета бонусов.
В четверг Перец сыграет за «Маккаби» в матче квалификации Лиги Европы против словенского «Целье», после чего отправится в Мюнхен.
Transfermarkt оценивает Переца в четыре миллиона евро.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель заблокировал переход бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.