Тухель заблокировал переход Де Хеа в «Баварию»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед»не перейдет в

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер «Баварии» Томас Тухель выступил против подписания испанского голкипера.

Де Хеа находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «МЮ».

«Бавария» ищет нового вратаря в связи с травмой Мануэля Нойера, который пропустил уже больше шести месяцев.

Сообщалось, что «Бавария» пыталась приобрести запасного голкипера «Манчестер Сити» Штефана Ортегу. Кроме того, мюнхенский клуб проявляет интерес к вратарю «Маккаби» (Тель-Авив) Даниэлю Перецу.