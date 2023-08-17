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    Тухель заблокировал переход Де Хеа в «Баварию»

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    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не перейдет в «Баварию».

    Давид Де Хеа
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    Давид Де Хеа

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер «Баварии» Томас Тухель выступил против подписания испанского голкипера.

    Де Хеа находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «МЮ».

    «Бавария» ищет нового вратаря в связи с травмой Мануэля Нойера, который пропустил уже больше шести месяцев.

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    • Сообщалось, что «Бавария» пыталась приобрести запасного голкипера «Манчестер Сити» Штефана Ортегу. Кроме того, мюнхенский клуб проявляет интерес к вратарю «Маккаби» (Тель-Авив) Даниэлю Перецу.

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