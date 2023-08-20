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    «Вест Хэм» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Челси»

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    «Челси»
    Сегодня в 18:30 по московскому времени «Вест Хэм» в лондонском дерби сыграет с «Челси». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» в прошлом сезоне заняли только 14-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» долгое время боролся за выживание, но за несколько туров все же обеспечил себе сохранение прописки в элите.

    Несмотря на неудачные выступления в АПЛ, команда Дэвида Мойеса в предстоящем сезоне выступит в Лиге Европы за счет победы в Лиге Конференций. 7 июня лондонская команда в финальном матче за трофей обыграла итальянскую «Фиорентину» со счетом 2:1.

    В первом туре нового сезона «Вест Хэм» играл на выезде против «Борнмута». После нулевой ничьи в первом тайме «молотобойцы» усилиями Боуна вышли вперед на старте второй половины. Однако подопечные Мойеса не смогли удержать преимущество и пропустили за 7 минут до окончания основного времени матча. Ничья — 1:1.

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    «Челси»

    «Челси» провалил предыдущий сезон, завершив чемпионат на 12-м месте в турнирной таблице и впервые за 7 лет остался без еврокубков. Временный тренер команды Фрэнк Лэмпард покинул команду, а новым наставником «синих» стал Маурисио Почеттино.

    В межсезонье «Челси» провел глобальную чистку состава. Команду покинули такие футболисты, как Хавертц, Маунт, Ковачич, Кулибали, Пулишич, Менди, Лофтус-Чик, Канте, Аспиликуэта, Обамеянг, Зиеш. Также в аренду в мадридский «Реал» был отдан основной голкипер прошлого сезона Кепа.

    Среди новичков «Челси» стоит отметить опорников Кайседо и Лавия из «Брайтона» и «Саутгемптона» соответственно, а также трансферы Нкунку из «Лейпцига», Дисаси из «Монако», Джексона из «Вильярреала» и Санчеса из «Брайтона».

    В первом туре нового сезона Маурисио Почеттино пришлось пройти проверку прочностью в матче с «Ливерпулем». «Аристократы» пропустили первыми после точного удара Диаса, но под конец первого тайма новичок команды Дисаси восстановил равенство на «Стэмфорд Бридж». Во втором половине встречи голов больше не было и команды разошлись миром — 1:1.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне команды сыграли между собой два матча. «Челси» дома обыграл соперника со счетом 2:1, а на стадионе «Вест Хэма» встреча завершилась вничью 1:1.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «аристократов» 5 побед, «молотобойцы» выиграли 3 встречи и еще дважды команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Челси» с коэффициентом 1.80.

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