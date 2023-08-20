20 августа в рамках второго тура АПЛ-2023/24 пройдет лондонское дерби, в котором «Вест Хэм» на своем поле примет «Челси». Начало матча запланировано на 18:30 по мск. «Вест Хэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

В прошлом розыгрыше Премьер-лиги «Вест Хэм» занял только 14 место в турнирной таблице, опередив всего на шесть баллов зону вылета.

«Молотобойцы» за всю турнирную дистанцию чемпионата смогли отпраздновать лишь 11 викторий за 38 матчей, семь встреч они еще свели вничью и потерпели 20 фиаско, разница мячей составила 42:55.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Челси 1X2Новым игрокам 3.503.552.05Бонус$9500

Однако лондонцы не остались без трофея в прошлом сезоне. Они выиграли Лигу конференций, одолев в финале «Фиорентину» 2:1, и благодаря этому получили путевку в Лигу Европы сразу в групповой раунд.

Календарь и таблица АПЛ

На трансферы «Вест Хэм» потратил чуть более 70 млн евро, а вот продал своих игроков более чем на 150. Среди этих продаж стоит выделить уход Деклана Райса в «Арсенал» за 116 млн и Джанлуки Скамакки в «Аталанту» за 25 млн.

В первом же туре нового розыгрыша чемпионата Англии «молотки» на выезде расписали мировую с «Борнмутом» 1:1. Причем лондонцы упустили победу в последней 10-минутке.

«Челси»

«Челси» провалил минувший розыгрыш чемпионата Англии, финишировав только на 12 позиции в турнирной таблице, опередив всего лишь на четыре пункта своего предстоящего противника.

Летом команда Маурисио Почеттино устроила основательную чистку состава, продав своих футболистов на сумму в 250 млн евро, а на трансферы потратив свыше 320 млн.

Перед самым стартом нового сезона «синие» купили у «Брайтона» Мойсеса Кайседо за 133,5 млн, что является самым дорогим трансфером в истории АПЛ. Также еще выделим переход из «РБ Лейпциг» нападающего Кристофера Нкунку за 60 млн.

Стоит отметить, что в предсезонных спаррингах «Челси» не проиграл ни одной игры из пяти проведенных, выиграв в этих поединках три раза при двух мировых исходах.

В первом туре нового розыгрыше АПЛ лондонцы также не уступили, расписав на своем поле мировую с «Ливерпулем» 1:1, обменявшись голами с соперником еще в первом тайме.

В прошедшем сезоне «Челси» в играх с «Вест Хэмом» набрал четыре очка, выиграв дома 2:1 и расписав на выезде мировую со счетом 1:1. Всего же в трех из четырех их последних очных встреч неизменно забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Челси» — 2.02, победа «Вест Хэма» — 3.91, ничья — 3.78.

В первую очередь от данного противостояния ждем обмена забитыми мячами, ведь в очных встречах они зачастую огорчают друг друга, да и в первых играх этого чемпионата они продемонстрировали неплохой потенциал в атаке.

А что касаемо исхода, то рискнем в этой игре поставить на викторию «Челси», который в этом сезоне ставит перед собой самые высокие задачи.