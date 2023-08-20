Гвардиола о победе «Ман Сити»: Причина наших побед — наш менталитет

Главный тренервысоко оценил игру своей команды в матче АПЛ с(1:0).

«Никакие слова не передадут моей благодарности за ту игру, которую мы показали. Она была действительно хороша. Это второй матч, но мы сосредоточены, несмотря на все, чего добились в прошлом сезоне.

Мы говорили о менталитете. Причина наших побед — наш менталитет, и мы снова это доказали.

Фил Фоден — настоящий футболист, способный играть на многих позициях. Он настоящая угроза. Я очень доволен в том числе тем, как он ведет себя по отношению к остальным. И всегда виден его менталитет — это главное», — сказал Гвардиола BBC.

В следующем матче «Манчестер Сити» встретится с «Шеффилдом» 27 августа.