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    Гвардиола о победе «Ман Сити»: Причина наших побед — наш менталитет

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил игру своей команды в матче АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0).

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    «Никакие слова не передадут моей благодарности за ту игру, которую мы показали. Она была действительно хороша. Это второй матч, но мы сосредоточены, несмотря на все, чего добились в прошлом сезоне.

    Мы говорили о менталитете. Причина наших побед — наш менталитет, и мы снова это доказали.

    Фил Фоден — настоящий футболист, способный играть на многих позициях. Он настоящая угроза. Я очень доволен в том числе тем, как он ведет себя по отношению к остальным. И всегда виден его менталитет — это главное», — сказал Гвардиола BBC.

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