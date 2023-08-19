«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: счет матча 1:0, обзор гола

обыграл(1:0) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол был забит на 31-й минуте встречи. Форвард «Ман Сити» Хулиан Альварес забил красивый мяч, после передачи от партнера нападающий в касание вогнал мяч в ворота.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Ньюкасл 1:0 Гол: 1:0 Хулиан Альварес (31') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Родриго Эрнандес, Филип Фоден, Хулиан Альварес, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд Ньюкасл: Энтони Гордон (Харви Льюис Барнс, 56'), Александер Исак (Каллум Уилсон, 66'), Мигель Альмирон (Валентино Ливраменто, 86'), Жоэлинтон (Шон Лонгстафф, 56'), Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали (Эллиот Андерсон, 67'), Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Фабиан Шёр, Киран Триппьер, Ник Поуп Предупреждения: Энтони Гордон (24'), Сандро Тонали (34'), Хулиан Альварес (46'), Жоэлинтон (54'), Харви Льюис Барнс (58'), Бруно Гимарайнс (71')

В следующем матче «Ман Сити» встретится 27 августа с «Шеффилдом», а «Ньюкасл» сыграет в тот же день с «Ливерпулем».