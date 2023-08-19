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    «Сочи» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

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    Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».

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    «Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

    Запасные: Гойло, Заика, Юрганов, Мещанинов, Медведев, Бурмистров, Ангбан, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Игнатьев.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелехин, Ионов, Акбашев, Уткин, Глебов, Мохебби, Комличенко.

    Запасные: Цулая, Терентьев, Поярков, Лангович, Семенчук, Байрамян, Миронов, Тугарев, Щетинин, Комаров, Сухомлинов, Голенков.

    После 4-х туров РПЛ «Сочи» занимает 12-е место в таблице с 3 очками в активе. «Ростов» — на 7-й позиции с 7-ю баллами.

    Матч между этими командами состоится 19 августа в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.

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