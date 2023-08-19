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    «Ростов» сможет обыграть «Сочи»?

    «Сочи» — «Ростов». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат России, 19 августа 2023 года

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    «Ростов»
    19 августа в пятом туре российской Премьер-лиги сезона 2023/24 «Сочи» на своей арене сразится с «Ростовом». Начало — в 20:00 по мск. «Сочи» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Августа 2023 года
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    «Сочи»

    Команда довольно неплохо стартовала, но потом «Сочи» резко провалилась. Сейчас сочинцы находятся в яме и практически нет уверенности в своей игре. Команда встретится с «Ростовом», который также выступает не лучшим образом.

    У «Сочи» явные проблемы с результативностью. За последние 4 матча команда забила только 2 гола при 9-и пропущенных. К тому же, все эти 4 встречи сочинцы проиграли.

    Коэффициенты матча Сочи — Ростов

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    Команда совсем провалилась, уступив «Краснодару» (0:2), «Ахмату» (1:2), «Оренбургу» (0:2) и ЦСКА (1:3). В матче с армейцами «Сочи» и вовсе нанес только один удар в створ ворот.

    Все прогнозы на РПЛ

    Сейчас команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ и пару побед могут исправить ситуацию, но пару поражений отправить команду на дно. Сможет ли на сей раз «Сочи» не сломаться и дать бой «Ростову»? Родные стены должны помочь команде.

    «Ростов»

    Не сказать, что команда Валерия Карпина попала в яму, но все-таки у «Ростова» есть проблемы и с составом, и с результативностью в определенных матчах. Несмотря на это, команда все равно остается очень мощной.

    В последнем туре «Ростов» не испытал проблем с «Рубином», разгромив казанцев со счетом 3:0. Все голы ростовчане забили во 2-м тайме. Команда полностью переиграла соперника, совершив 9 ударов в створ ворот.

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    • До этого матча «Ростову» трижды не удавалось победить — ничья с «Зенитом» (1:1) и два поражения от «Крыльев» (1:5) и «Урала» (0:1). Примечательно, что все 2 поражения случились именно в гостевых встречах.

    Последний раз «Ростов» и «Сочи» встречались в мае этого года в концовке прошлого сезона. В том матче ростовчане уступили со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 89-й минуте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сочи» можно поставить за 2.30.

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    Ничью оценивают в 3.45, а победу «Ростова» — в 3.15.

    «Ростов» не лучшим образом играет в гостях, но сочинцы и вовсе играют из рук вон плохо. Можно предположить, что гости точно не проиграют.

    Наш прогноз — «Ростов» как минимум не проиграет 2.25. Также поставим на тотал 2.5 меньше за 1.88.

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    «Сочи» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. «Ростов» сможет обыграть «Сочи»?
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