Гвардиола: Журналисты убили бы меня, если бы «Ман Сити» тратил столько же, сколько «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился мнением об активностина трансферном рынке.

За последний год «Челси» потратил на новых футболистов около 900 миллионов фунтов.

«Я бы не смог сидеть здесь (перед журналистами — прим.), если бы мы потратили столько же [денег], сколько "Челси" потратил за последние два трансферных окна, — вы бы меня убили. Вы убьете меня, это точно.

На нас было бы направлено настолько пристальное внимание, какое вы представить себе не можете.

Говорят, "Манчестер Сити" и Пеп Гвардиола только и покупают игроков, — я не знал, что у меня в кармане так много денег, чтобы купить всех игроков, которые у меня есть.

Нам приходится наблюдать, что происходит на рынке, смотреть, что мы можем сделать, и выплачивать суммы, которые мы считаем справедливыми», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

В ближайшем матче «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках второго тура АПЛ. Игра пройдет 19 августа, начало — в 22:00 мск.