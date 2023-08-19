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    Гвардиола: Журналисты убили бы меня, если бы «Ман Сити» тратил столько же, сколько «Челси»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об активности «Челси» на трансферном рынке.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    За последний год «Челси» потратил на новых футболистов около 900 миллионов фунтов.

    «Я бы не смог сидеть здесь (перед журналистами — прим.), если бы мы потратили столько же [денег], сколько "Челси" потратил за последние два трансферных окна, — вы бы меня убили. Вы убьете меня, это точно.

    На нас было бы направлено настолько пристальное внимание, какое вы представить себе не можете.

    Говорят, "Манчестер Сити" и Пеп Гвардиола только и покупают игроков, — я не знал, что у меня в кармане так много денег, чтобы купить всех игроков, которые у меня есть.

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    • Нам приходится наблюдать, что происходит на рынке, смотреть, что мы можем сделать, и выплачивать суммы, которые мы считаем справедливыми», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

    В ближайшем матче «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках второго тура АПЛ. Игра пройдет 19 августа, начало — в 22:00 мск.

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