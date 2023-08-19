«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках второго тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 августа, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Пока почти все английские топ-клубы продолжают заниматься трансферными делами, «Ман Сити» уже успел взять трофей в новом сезоне.

Среди недели «горожане» выиграли у испанской «Севильи» в матче за Суперкубок УЕФА.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ньюкасл 1X2Новым игрокам 1.654.104.90Бонус$9500

Действующий победитель Лиги чемпионов дожал лучшую команду Лиги Европы в серии пенальти, а основное время завершилось вничью — 1:1.

«Сити» слабо провел первый тайм, но после перерыва усилил давление на ворота соперника и все-таки отыгрался.

После матча Хосеп Гвардиола говорил не только о победе, но и сокрушался. Главный тренер «Ман Сити», как обычно, недоволен чересчур плотным графиком. И в отчасти его можно понять, АПЛ ведь действительно могла поставить предстоящий матч с «Тоттенхэмом» хотя бы на воскресенье, а не на субботу.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» тем временем в первом туре проехался по «Астон Вилле». Вместо супер напряженного матча — неожиданный разгром.

«Сороки», по сути, нокаутировали команду Унаи Эмери — 5:1.

И это жирный намек на то, что неплохо усилившийся «Ньюкасл» в этом сезоне тоже будет как минимум в топ-6.

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Команда Эдди Хау действительно очень убедительно провела встречу с далеко не самой посредственной «Астон Виллой».

Примечательно, что по голу забили новички команды — Сандро Тонали и Харви Барнс.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Ньюкасла» — за 5.05.

Год назад «Ньюкасл» сыграл с «Ман Сити» вничью, только не в гостях, а дома — 3:3.

С учетом того, что у «Сити» после матча против «Севильи» есть всего лишь несколько дней на восстановление, вполне вероятно, что «сороки» снова отберут очки у чемпиона.

Но дело не только в этом. «Ньюкасл» действительно выглядит внушительно. Хозяев ждет сложный матч.

Ставка — ничья или победа «Ньюкасла» за 2.29.

И еще можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Ньюкасла» больше 1,5 за 3.32.