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    «Ньюкасл» отберет очки у «Манчестер Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.29) и прогноз на чемпионат Англии 19 августа 2023 года

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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках второго тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 августа, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Августа 2023 года
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    «Манчестер Сити»

    Пока почти все английские топ-клубы продолжают заниматься трансферными делами, «Ман Сити» уже успел взять трофей в новом сезоне.

    Среди недели «горожане» выиграли у испанской «Севильи» в матче за Суперкубок УЕФА.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ньюкасл

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    Действующий победитель Лиги чемпионов дожал лучшую команду Лиги Европы в серии пенальти, а основное время завершилось вничью — 1:1.

    «Сити» слабо провел первый тайм, но после перерыва усилил давление на ворота соперника и все-таки отыгрался.

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    • После матча Хосеп Гвардиола говорил не только о победе, но и сокрушался. Главный тренер «Ман Сити», как обычно, недоволен чересчур плотным графиком. И в отчасти его можно понять, АПЛ ведь действительно могла поставить предстоящий матч с «Тоттенхэмом» хотя бы на воскресенье, а не на субботу.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» тем временем в первом туре проехался по «Астон Вилле». Вместо супер напряженного матча — неожиданный разгром.

    «Сороки», по сути, нокаутировали команду Унаи Эмери — 5:1.

    И это жирный намек на то, что неплохо усилившийся «Ньюкасл» в этом сезоне тоже будет как минимум в топ-6.

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    Команда Эдди Хау действительно очень убедительно провела встречу с далеко не самой посредственной «Астон Виллой».

    Примечательно, что по голу забили новички команды — Сандро Тонали и Харви Барнс.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Ньюкасла» — за 5.05.

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    Год назад «Ньюкасл» сыграл с «Ман Сити» вничью, только не в гостях, а дома — 3:3.

    С учетом того, что у «Сити» после матча против «Севильи» есть всего лишь несколько дней на восстановление, вполне вероятно, что «сороки» снова отберут очки у чемпиона.

    Но дело не только в этом. «Ньюкасл» действительно выглядит внушительно. Хозяев ждет сложный матч.

    Ставка — ничья или победа «Ньюкасла» за 2.29.

    И еще можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Ньюкасла» больше 1,5 за 3.32.

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    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» отберет очки у «Манчестер Сити»?
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