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    АПЛ. Чемпион стартовал с победы

    Итоги 1-го тура чемпионата Англии по футболу

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    Фрагмент матча 1-го тура АПЛ «Бернли» — «Манчестер Сити»
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    Фрагмент матча 1-го тура АПЛ «Бернли» — «Манчестер Сити»
    Начало нового сезона в английской Премьер-лиге обошлось без неожиданных результатов. «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» выиграли свои матчи. А вот «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» потеряли первые очки в сезоне.

    Старт чемпиона

    Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» начал защиту титула успешно. Новый сезон в АПЛ для «небесно-голубых» стартовал с победы. В 1-м туре АПЛ была одержана гостевая победа над командой «Бернли» (3:0).

    Дубль в составе победителей оформил Эрлинг Холлан. Еще один гол забил Родри.

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    • О турнирной таблице пока рано говорить. Она только формируется. Основные конкуренты МС в битве за золото тоже взяли 3 очка.

    О первой игре конкурентов

    Вице-чемпион Англии — «Арсенал» в 1-м туре английской Премьер-лиги играл с «Ноттингем Форестом». Встреча завершилась победой лондонского клуба (2:1).

    Эдвард Нкетиа, игрок «Арсенала»
    globallookpress.com

    У канониров ещё в первом тайме отличились Эдвард Нкетиа и Букайо Сака. «Ноттингем Форест» смог отыграть один мяч лишь в концовке поединка — мяч на 82-й минуте забил Тайво Авоньи.

    Календарь и таблица АПЛ

    Первые три очка в сезоне 2023/2024 набрал «Манчестер Юнайтед». Рафаэль Варан принес минимальную победу «красным дьяволам» в домашнем поединке против «Вулверхэмптона» (1:0).

    Осечка топ-клубов

    «Челси» и «Ливерпуль» прошлый чемпионат явно провалили: «аристократы» заняли рекордно низкое для себя 12 место, а «мерсисайдцы» в концовке сезона подправили положение, финишровав на 5-й строчке.

    Новый сезон «Челси» и «Ливерпуль» начали с прямого поединка. Встреча 1-го тура завершилась вничью (1:1). В составе «Ливерпуля» голом на 18-й минуте отметился «Ливерпуль». «Челси» отыгрался на 37-й минуте — автором забитого мяча стал Аксель Дисаси.

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    • Потерял очки еще один клуб из Лондона. «Тоттенхэм» избежал поражения в матче с «Брентфордом» (2:2). Спасительный гол в добавленное к первому тайму время забил Жуниор.

    Сезон для дебютантов

    Дебют в АПЛ для новичков получился провальным. «Бернли» проиграл чемпиону «Ман Сити» (0:3), «Шеффилд Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» (0:1), а «Лутон» потерпел фиаско в матче с «Брайтоном» (1:4).

    Что дальше?

    В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл». «Арсенал» отправится гостить к команде «Кристал Пэлас».

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    Центральная битва тура 2-го пройдет в Манчестере: МЮ сразится с «Тоттенхэмом». «Ливерпуль» и «Челси» попытаются одержать первую победу в сезоне в играх против «Борнмута» и «Вест Хэма» соответственно.

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи 2-го тура АПЛ пройдут с 18-го по 21-е августа.

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