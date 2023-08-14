Трансферный дайджест. 8 — 14 августа

Бенжамен Павар

«Бавария», защитник, 27 лет

Французский защитник, вероятно, покинет «Баварию» этим летом. Немецкий клуб готов продать Павара за более 30 млн. евро.

Как сообщает L'Equipe, в услугах Павара заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов вывалить за игрока 30 млн. евро.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, боссы «МЮ» уже сделали предложение «Баварии», но получили отказ. Немцы хотят получить больше денег за футболиста.

Сам Павар хочет перейти именно в «Манчестер Юнайтед». Игрок уже согласовал контракт с «манкунианцами».

Бенжамен Павар globallookpress.com

В прошлом сезоне Павар провел 30 матчей за «Баварию», забил 4 гола и сделал голевую передачу. В нынешнем сезоне игрок выступал за команду в матче за Суперкубок Германии, где «Бавария» крупно уступила «Лейпцигу» (0:3).

Наш прогноз: Павар перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Ромелу Лукаку

«Челси», нападающий, 30 лет

Форвард точно покинет «Челси», но вопрос когда и куда? Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не видит Лукаку в составе своей команды.

Интересно, что наставник «Челси» даже не подпускает игрока к тренировкам с основным составом. Лукаку готовиться отдельно. У форварда есть несколько вариантов для перехода.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

По данным журналиста Альфредо Педуллы, после ухода нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию», «шпоры» срочно ищут замену на место англичанина. Лукаку — один из кандидатов. Боссы «Тоттенхэма» уже связались с «Челси» по поводу трансфера бельгийца.

Ранее у Лукаку был вариант, при котором «Интер» выкупит права на футболиста. Лукаку выступал за итальянский клуб в прошлом сезоне на правах аренды, но переговоры сошли на нет.

В прошлом сезоне Лукаку провел 37 матчей за миланскую команду во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 голевых передач.

Наш прогноз: Лукаку окажется в «Тоттенхэме».

Кингсли Коман

«Бавария», полузащитник, 27 лет

Коман является очень стабильным и быстрым игроком. Неудивительно, что к полузащитнику проявляют интерес топ-клуб Европы и несколько команд из Саудовской Аравии.

По данным TZ Munchen, Коман отклонил 2 предложения из Саудовской Аравии, где игроку предлагали большую зарплату.

Кроме того, в услугах полузащитника заинтересован «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс. «Горожане» готовы вывалить круглую сумму за Комана, но есть один нюанс.

В «Баварии» ни в коем случае не хотят расставаться с полузащитником. Боссы немецкого клуба сразу дали понять «Ман Сити», что не собираются отпускать Комана. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет около 65 млн. евро.

Кингсли Коман globallookpress.com

В прошлом сезоне Коман провел 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач. Действующий контракт полузащитник с немецкой командой рассчитан до лета 2027 года.

Наш прогноз: Коман останется в «Баварии».

Лукас Пакета

«Вест Хэм», полузащитник, 25 лет

Пакета провел отличный прошлый сезон, приковав внимание топ-клуба, который сделал требл этим летом. Для полузащитника открываются новые перспективы, но не все так просто.

По данным журналиста Алекса Крука, в услугах Пакета всерьез заинтересован «Манчестер Сити», который уже ведет непростые переговоры с «Вест Хэмом».

Дело в том, что «молотобойцы» требуют за игрока более 100 млн. евро, а «Ман Сити» последний раз предлагал 70 млн. евро. «Вест Хэм» явно хочет заработать на трансфере футболиста, завышая цену.

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Сам Пакета хочет перейти в стан «горожан». Игрок уже согласовал 6-летний контракт с «Ман Сити» и поговорил с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Кажется, полузащитник делает все возможное, чтобы заставить боссов «Вест Хэма» все-таки продать футболиста.

Лукас Пакета globallookpress.com

В прошлом сезоне Пакета провел 28 матчей за «молотобойцев» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: «Манчестер Сити» все-таки согласится с условиями «Вест Хэма» и Пакета перейдет в команду Гвардиолы.

Саба Сазонов

«Динамо», защитник, 21 год

Игрок считает одним из самых перспективных защитников в России. Сазонов уже в 21 год приковал внимание несколько клубом из Европы.

По данным Sport24, один из основных кандидатов на Сазонова является турецкий «Бешикташ», который готов предложить около 3 млн. евро за защитника, но тут есть одно но.

Сам Сазонов хочет перейти в команду из топ-5 чемпионатов Европы, куда не входит Суперлига Турции. По данным L’Equipe, защитником активно интересуется французский «Лион».

Сам Сазонов готов перейти именно в «Лион». Боссы французского клуба также готовы предложить за игрока около 3-4 млн. евро. Защитник хочет подписать с «Лионом» 5-летний контракт.

Саба Сазонов в футболке сборной Грузии globallookpress.com

В прошлом сезоне Сазонов провел 24 матча за «Динамо» в РПЛ и забил 1 гол. По данным Transfermarkt стоимость защитника — 3 млн. евро.

Наш прогноз: Сазонов останется в «Динамо» еще как минимум на один сезон.

Эден Азар

свободный агент, полузащитник, 32 года

Азар был одним из лидеров и яркой звездой в «Челси», а потом случился трансфер в «Реал», который погубил карьеру футболиста. Начиная с лета 2019 года карьера Азара катиться вниз.

Игрок так и не стал основным в «Реале», присев на скамейку запасных. Летом 2023 года «сливочные» расторгли контракт с Азаром, который оказался никому не нужен в Европе.

По информации As, в услугах полузащитника заинтересованы клубы из чемпионата США, Бразилии и Саудовской Аравии. Отмечается, что Азар уже получил предложение от саудовского клуба.

В МЛС на форварда претендует «Ванкувер», а в «Бразилии» — «Ботафого». Стоит отметить, что Азар думал о завершении карьеры футболиста, но со временем бельгиец изъявил желание остаться в футболе.

Эден Азар сидит на скамейке запасных в «Реале» globallookpress.com

В прошлом сезоне Азар провел только 9 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил гол и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Азар примет предложение от клуба из Саудовской Аравии.