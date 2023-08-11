Как профукать свой талант. Что случилось с Хатемом Бен Арфа?

В 2016 году Хатем Бен Арфа приехал в ПСЖ в качестве игрока, который намерен возродить карьеру. Пять лет спустя он выиграл иск против клуба на сумму 100 000 евро после того, как провел всего 30 матчей и забил три гола.

Он стал, возможно, первым, но точно не последним в череде неудачных приобретений ПСЖ, приехавших во французскую столицу и попавших в категорию резко обесценившихся талантов мирового уровня, но в его случае было очевидно, почему он рухнул на дно.

Сейчас Бен Арфа вспоминают только в нарезках моментов на YouTube и в редких сообщениях в твиттере. Ролики с его лучшими моментами по-прежнему впечатляют, они стали неотъемлемой частью риторики ностальгирующих футбольных болельщиков.

Но эти голы, какими бы впечатляющими они ни были, рисуют гораздо более радужный образ атакующего полузащитника. Вместо этого Бен Арфа был огромным талантом, который оказался забыт или, как утверждал его бывший агент «растрачен»: «Огромная потеря — возможно, самая большая потеря в футболе 21 века».

Когда-то сам Бен Арфа называл себя в равной степени чувствительным и импульсивным, а теперь он стал напоминанием о том, как игроки, которым, казалось, суждено величие, могут так легко пустить все по ветру.

Тем не менее, все не так просто. Спад Бен Арфа не был линейным — для этого он был слишком хорош. Вместо этого его карьера была была полна ложных рассветов, сулящих игроку, что он достигнет своего максимума, но он не смог этого сделать при самых драматических обстоятельствах.

«Он был на ином уровне, чем остальные»

Бен Арфа ворвался в главную команду «Лиона» в качестве второй половины перспективного дуэта, выступающего вместе с 18-летним Каримом Бензема в коллективе, полном талантов. И на протяжении длинного промежутка времени он, пожалуй, был лучше, чем Карим, который в итоге заблистал на «Сантьяго Бернабеу».

«Он был на ином уровне, чем остальные. Каждый восторженно отзывался о нем», — рассказал The Athletic Пол Монтгомери, бывший скаут «Ньюкасла».

Класс и технические способности Бен Арфы были видны самого начала. Юноша скользил между соперниками, прорываясь в свободное пространство с мячом, «приклеенным» к его ногам. Вскоре он отметился голом, который стал сенсацией в Интернете. Первый крупный успех игрока пришелся на матч со «Штутгартом» в Лиге чемпионов сезона 2007/08.

Хатем Бен Арфа и Карим Бензема globallookpress.com

Бен Арфа пронесся по флангу, обошел двух защитников и поразил ворота с невозможного угла. В Лиге 1 он повторил этот прием, пройдя сквозь защиту «Тулузы» и отправив мяч в нижний угол. Две недели спустя, он добавил еще один мяч в свой актив — гол с 27 метров в матче с «Лорьяном» (2:0).

Он закончил тот сезон с восемью голами и шестью результативными передачами, что стало достаточным основанием для его перехода в стан заклятых соперников — «Марселя», за солидные по тем временам12 млн евро, несмотря на интерес со стороны множества ведущих европейских клубов.

«Я никогда не вернусь в Марсель»

Но именно там начались проблемы. Бен Арфа всегда отличался непростым характером, что он доказал, вступив в потасовку на тренировке с центральным защитником Себастьеном Скиллачи в конце своего пребывания в «Лионе». После жесткого подката и словесной перепалки они дошли до рукоприкладства в раздевалке. Следующий матч Бен Арфа просидел на скамье запасных, а вот Скиллачи вышел на замену.

Это был не единичный случай. Бен Арфа расстался с «Лионом» не слишком красиво, перед своим трансфером назвав победителей Лиги 1 маленьким клубом. А уже через две недели после перехода в «Марсель» он снова попал в неприятности, подравшись на тренировке с бывшим нападающим «Ливерпуля» Джибрилем Сиссе. Вскоре французский футболист был отдан в аренду в «Сандерленд».

Хатем Бен Арфа globallookpress.com

Однако на поле Бен Арфа просто завораживал. Он забил 6 голов в 11 первых матчах и сразу же оправдал те деньги, которые заплатил «Марсель» и все конфликты, которые были связаны с ним. Но его дурной характер вскоре начал перевешивать его талант. Перед матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» произошла очередная стычка, на этот раз с Модестом М'бами.

Затем, игрок отказался разминаться перед матчем с ПСЖ, заявив, что получил травму. Были и пропуски тренировок, и выпады в адрес тренера в СМИ, и порой откровенное нежелание пасовать партнерам по команде. Но в промежутках между всем этим случались волшебные моменты: голы, передачи и дриблинг, которые шли прямо в видеоролики с лучшими моментами матчей.

Все прогнозы на Лигу 1

Вскоре появились другие возможности. И Бен Арфа, не желая больше играть в «Марселе», объявил забастовку.

«Я никогда не вернусь в "Марсель", — заявил он в интервью L'Equipe, — Все кончено. Я готов больше не играть в этом сезоне. У меня есть гордость, достоинство. Я не запасной вариант».

«Он был до смешного хорош»

Кое-кто в «Ньюкасле» хотел приобрести Бен Арфа еще в 2005 году. По данным The Athletic, Монтгомери умолял клуб подписать 15-летнего на тот момент игрока. В то время он был доступен за 500 тыс. фунтов стерлингов и еще не успел заключить профессиональный контракт с «Лионом». Но руководство «Ньюкасла» даже не слышало о нем, хотя во Франции его называли вундеркиндом.

Восемь лет спустя «сороки» потратили в пять раз большую сумму на аренду с возможностью выкупа 23-летнего игрока с печально известными проблемами в поведении. Он покинул «Марсель» с таким же энтузиазмом, как и «Лион» двумя годами ранее, объяснив свой уход недвусмысленно: «Руководству клуба на меня наплевать. Я готов приостановить свою карьеру, если они не примут предложение от 'Ньюкасла'. Я не просто мешок с грязным бельем или кусок дерьма».

Хатем Бен Арфа globallookpress.com

Таким образом, несмотря на весь талант Бен Арфа, для «сорок» это был серьезный риск. Вскоре эти опасения были развеяны голом в дебютном матче: Бен Арфа забил победный мяч с 27 метров в ворота «Эвертона» на «Гудисон Парк» (1:0).

Бен Арфа не демонстрировал свой знаменитый характер, хотя бы потому, что в октябре его дебютный сезон завершился тяжелым переломом ноги. Следующий год стал, пожалуй, лучшим для Бен Арфа в профессиональном футболе, и эта кампания закрепила за ним статус культового героя. Француз забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач, благодаря чему «Ньюкасл» неожиданно взобрался на 5-е место в чемпионате Англии.

«Он был до смешного хорош. Мы слышали, как все восторгались им, и его уровень был сразу виден. Природный талант и чутье», — вспоминает бывший полузащитник «сорок» Джеймс Перч.

Тот сезон редко вспоминают по общей результативности «Ньюкасла» или по 16 голам Демба Ба в чемпионате. Вместо этого он был отмечен забегом, который вошел в фольклор Премьер-лиги. Вы наверняка уже видели его раньше. Бен Арфа обводит одного защитника «Болтона» на своей половине, а затем ускоряется дальше по полю. Затем он избегает одного подката, перебрасывает мяч через другой и отправляет его мимо беспомощного вратаря. Этот гол остается одним из лучших в истории Премьер-лиги, его можно увидеть в видеонарезках с громкими названиями на YouTube.

Гол Бен Арфа

И это был пик его пребывания в Англии. Бен Арфа, которому было всего 24 года, провел следующие три сезона в английском футболе, постепенно рассорившись как с партнерами по команде, так и с тренерами. В какой-то момент капитан клуба Фабрисио Колоччини подошел к тренеру Алану Пардью и потребовал усадить француза в запас, пригрозив, что остальные игроки команды откажутся выходить на поле, если он будет в составе.

В итоге Бен Арфа был отправлен в аренду в «Халл Сити», называя себя «заключенным», а тем временем «сороки» терпели полный крах под руководством Майка. В конце 2014 года «Ньюкасл» расторг с ним контракт за 6 недель до его запланированного истечения.

«В течение 10 минут мой выбор был сделан»

Но Бен Арфа был слишком хорош, чтобы просто так исчезнуть. В январе 2015 года, и все еще в расцвете сил, он подписал контракт с «Ниццей» в качестве свободного агента. В то время он заявлял, что отвергнет все другие предложения, чтобы перейти в французский клуб, находящийся в середине турнирной таблицы. Бен Арфа, которого так часто критиковали его товарищи по команде в «Ньюкасле» за отсутствие самоотдачи и плохие выступления на тренировках, хотел вновь оказаться в центре внимания. Он ясно дал понять это на своей презентации.

«В течение 10 минут мой выбор был сделан», — сказал француз. «Даже если бы в тот момент позвонил 'Реал', мой выбор уже был сделан».

Хатем Бен Арфа globallookpress.com

Однако его преображающее возвращение пришлось отложить, так как он не мог играть до конца кампании из-за правил УЕФА, запрещающих ему выступать за третий клуб в течение одного сезона. Этот полугодовой перерыв, похоже, сотворил чудеса с его карьерой. В следующем сезоне Бен Арфа блистал в составе «Ниццы», забив 17 мячей и отдав шесть результативных передач, благодаря чему его команда завоевала место в Лиге Европы.

И как следовало ожидать, все эти яркие моменты были великолепны: быстрые финты с пробросом мяча между ног соперника, резкие развороты и непринужденные завершения моментов. Бен Арфа занял позицию своей мечты, его попросили дрейфовать по полю и творить. Наконец-то он стал бесспорным координационным центром команды и показал, на что способен, когда ему дают свободу действий. Это привело к его, ранее маловероятному, вызову в сборную Франции, где футболист числился в качестве запасного в течение четырех лет, хотя в итоге он не попал в состав на финальную часть Евро-2016, который Les Bleus проиграли.

«Тренер в тебе не нуждается»

Возможно, лучшим решением для Бен Арфа было бы остаться в «Ницце». Это была команда, находящаяся на подъеме и выступающая в еврокубках. У нее были инвестиции от китайского консорциума, уважаемый тренер Люсьен Фавр и группа молодых перспективных игроков. Казалось, что если Бен Арфа останется в команде, то она сможет попасть в Лигу чемпионов.

Но вместо этого он ушел. Очевидно, что уход планировался уже давно, ведь еще в феврале 2016 года атакующий полузащитник заявил об интересе к нему со стороны ПСЖ.

«Я по-прежнему открыт для предложения от ПСЖ», — сказал Бен Арфа в интервью Onze Mondial. «Если уж на то пошло, я открыт для всех клубов. Я ни перед кем не закрываю дверь».

Хатем Бен Арфа globallookpress.com

Летом парижане должны были расстаться со Златаном Ибрагимовичем, и им требовалось усилить атаку. Бен Арфа был заинтересован в переходе, и все удачно сложилось. Так начались два неспокойных года во французской столице. Бен Арфа всегда не вписывался в команду Унаи Эмери. Испанец требовал дисциплины, как на тренировках, так и во время игр. От его игроков ждали тактической жесткости и трудолюбия. Изящество не возбранялось, но фирменные дриблинг и перепасовки Бен Арфа, как правило, не поощрялись.

ПСЖ предвидел трудности и пытался х избежать. Они предложили Бен Арфа контракт, но включили в него поощрения в виде надбавок за этику. По данным L'Equipe, он получал 65 000 фунтов в месяц за своевременное прибытие на тренировки и положительные высказывания о клубе в СМИ.

Но дополнительные деньги мало чем могли компенсировать его дискомфорт в команде, которая практически сразу же подверла его отчуждению. Появившись на предсезонке не в лучшей форме, он редко выходил на поле в первые месяцы своей карьеры в ПСЖ и неоднократно получал замечания от Эмери на тренировках за неумение пасовать. К январю спортивный директор Патрик Клюйверт посоветовал Бен Арфа уйти.

Хатем Бен Арфа globallookpress.com

Он сказал: «Ты не нужен тренеру», — сообщает France Football. «Мы нашли для тебя клуб — 'Фенербахче'. Ты увидишь, что Турция — это хорошая лига».

Но Бен Арфа отказался от трансфера и начал личный крестовый поход с целью дестабилизировать обстановку в раздевалке ПСЖ. Он высмеял французский язык Эмери в присутствии команды. Он неудачно пошутил над председателем правления клуба Насером Аль-Хелаифи в присутствии эмира Катара. А после того, как ему сказали, что он больше никогда не будет играть за клуб, Бен Арфа был замечен за поеданием кебаба возле недавно построенного ультрасовременного тренировочного комплекса. Это была идеальная метафора.

«Мы совершили камбэк, но ПСЖ привык к такому»

ПСЖ не стал продлевать с ним контракт по истечении срока его действия в 2018 году. Бен Арфа сразу же подал в суд на клуб, обвинив его в плохом обращении с ним, а затем обыграл его в серии пенальти в финале Кубка Франции в составе «Ренна».

После завершения матча Бен Арфа плакал от радости. Аль-Хелаифи отказался пожать ему руку. Бен Арфа ответил на это тем, что в прессе подколол свой бывший клуб, сославшись на знаменитое поражение ПСЖ от «Барселоны» в Лиге чемпионов с язвительным комментарием: «Мы совершили неожиданный камбек, но ПСЖ к этому привык».

Хатем Бен Арфа globallookpress.com

После этого его помотало по Европе. Он выступал за «Вальядолид», «Бордо» и «Лилль», где Бен Арфа за 3 сезона сыграл 36 матчей. Конечно, не обошлось и без последнего скандала. После ничьей с «Бордо» (0:0) Бен Арфа назвал тренера «Лилля» Жослена Гурвеннека «извращенцем» и раскритиковал его выбор состава. Это было 2 апреля 2022 года. С тех пор он не сыграл ни одного матча.

Он и сейчас время от времени всплывает на поверхность, в последний раз пренебрежительно отозвавшись о легендарном президенте «Лиона» Жане-Мишеле Ауласе после его ухода в отставку в мае этого года. С ним сравнивают новую молодую французскую звездочку, привлекшую внимание «Челси», Райана Шерки — сравнение одновременно лестное и пугающее.

Нарезка скиллов Бен Арфа

Тем не менее, Бен Арфа остается легендой-хулиганом и героем социальных сетей. И по сей день, пролистав Twitter, можно увидеть ловкий проброс мяча мимо соперника или финт «ножницы Роналду». Компиляции его лучших моментов на футбольном поле набирают миллионы просмотров. Болельщики «Ньюкасла» пели имя Хатема еще долго после его ухода.

Он был занозой для тренеров и партнеров по команде по команде, но чистой радостью для болельщиков. Это был игрок, который никогда не достигнет своего максимума и навсегда останется творцом своего провала.