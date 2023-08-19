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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    «Урал» одолел «Балтику» и поднялся на первое место

    «Балтика» — «Урал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 5-го тура РПЛ «Урал» на выезде оказался сильнее «Балтики» со счетом 1:0.

    Тренер «Урала» Виктор Гончаренко
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    Тренер «Урала» Виктор Гончаренко

    Автором единственного гола стал Алексей Каштанов, который реализовал пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Балтика — Урал 0:1
    Гол: 0:1 Алексей Каштанов (пенальти) (49') Балтика: Евгений Латышонок, Кирилл Маляров, Никола Радмановац, Александр Пуцко, Gassama N., Роберто Фернандес, Артур Галоян, Ян Казаев, Максим Кузьмин, Анхело Энрикес, Гедеон Гузина Урал: Илья Помазун, Мингиян Бевеев, Силвие Бегич, Итало, Кики, Даниэль Мишкич, Тимур Аюпов, Денис Кулаков, Андрей Егорычев, Александр Юшин, Алексей Каштанов Предупреждение: Сергей Пряхин (89')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» с 13 очками поднялся на первое место в турнирной таблице. «Балтика» занимает 14-ю строчку с 3 баллами.

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