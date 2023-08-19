«Балтика» — «Урал»: счет матча 0:1, обзор гола

Тренер «Урала» Виктор Гончаренко Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола стал Алексей Каштанов, который реализовал пенальти.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Балтика — Урал 0:1
Гол: 0:1 Алексей Каштанов (пенальти) (49') Балтика: Евгений Латышонок, Кирилл Маляров, Никола Радмановац, Александр Пуцко, Gassama N., Роберто Фернандес, Артур Галоян, Ян Казаев, Максим Кузьмин, Анхело Энрикес, Гедеон Гузина Урал: Илья Помазун, Мингиян Бевеев, Силвие Бегич, Итало, Кики, Даниэль Мишкич, Тимур Аюпов, Денис Кулаков, Андрей Егорычев, Александр Юшин, Алексей Каштанов Предупреждение: Сергей Пряхин (89')
«Урал» с 13 очками поднялся на первое место в турнирной таблице. «Балтика» занимает 14-ю строчку с 3 баллами.