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    Вера объяснил почему остался в «Оренбурге», несмотря на интерес со стороны топ-клубов РПЛ

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    Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал об интересе со стороны топ-клубов российской Премьер-лиги.

    Лукас Вера
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    Лукас Вера

    «Были разговоры о топ‑клубах, я и с агентом говорил на эту тему. Но я остался тут, в "Оренбурге". Объясню: просто не дошло дело до серьёзных переговоров. Не было каких‑то официальных предложений.

    Стараюсь делать всё на благо "Оренбурга" и буду ждать следующего трансферного окна.

    Всегда приятно наблюдать и слышать о таких новостях про свою персону. Но по факту до чего‑то серьёзного не дошло.

    Москва или Санкт‑Петербург? Это вопрос о будущем? Ну, в зависимости от того, откуда придёт предложение. Абсолютно без разницы, но сегодня — Оренбург!» — приводит слова Веры «Матч ТВ».

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    • В нынешнем сезоне Вера провел 3 матча за «Оренбург» в РПЛ и сделал 2 голевые передачи, а в сезоне 2022/2023 полузащитник сыграл 27 встреч, забил 2 гола и совершил 7 результативных передач.

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