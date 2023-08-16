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    РПЛ. «Краснодар» вышел в единоличные лидеры

    Итоги 4-го тура чемпионата России по футболу

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    Фрагмент матча «Краснодар» — «Спартак»
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    Фрагмент матча «Краснодар» — «Спартак»
    «Краснодар» — единственный клуб в российской Премьер-лиге, которому удалось набрать максимальное количество очков. На пятки лидеру РПЛ наступают «Урал» и ЦСКА. А вот «Спартак» потерял первые пункты в чемпионате и откатился назад в турнирной таблице.

    Изменения в турнирной таблице

    «Краснодар» взошел на трон РПЛ после матчей 4-го тура. На две позиции вверх поднялись «Урал» и ЦСКА, которые сейчас занимают второе и третье места соответственно. А вот «Спартак» потерял сразу три строчки и расположился на четвёртой позиции чемпионата.

    «Крылья Советов» тоже опустились на две ступеньки в турнирной таблице, коллектив из Самары теперь занимает пятое место.

    Календарь и таблица РПЛ

    Рывок вверх совершил клуб «Пари НН», нижегородцы с 15-го места поднялись на 10-е. От данного успеха пострадали сразу четыре команды: «Ахмат» опустился с 10 на 12-е, «Балтика» — с 12-го на 13-е, «Рубин» — с 13-го на 14-е, а «Оренбург» — с 14-го на 15-е.

    Новый лидер

    «Краснодар» — новый лидер чемпионата России, которому удалось возглавить первенство лишь к 4-му туру. Команда показывает 100%-й результат: 4 матча — 4 победы.

    В минувшем туре «чёрно-зелёные» на выезде обыграли «Оренбург» (2:0). Дублем отметился Эдуард Сперцян, забив оба гола во второй половине матча: на 67-й и 89-й минутах. Второй мяч Сперцян отправил в сетку ворот соперника после того, как реализовал пенальти.

    Эдуард Сперцян, игрок «Краснодара»
    globallookpress.com

    Ранее «Краснодар» смог обыграть такие клубы, как «Пари НН» (1:0), «Сочи» (2:0) и «Динамо» (3:1). Краснодарские футболисты заработали 12 очков из 12 возможных.

    Перестановки в топ-3

    Главный матч тура, пожалуй, прошёл в Екатеринбурге, где местный «Урал» принимал одного из лидеров чемпионата — «Спартак».

    «Урал» к 90-й минуте встречи уступал «красно-белым» (1:2). Однако в компенсированное время хозяева совершили камбэк. Сначала Андрей Егорычев восстановил равновесие на табло, а затем Эрик Бикфалви на 4-й добавленной минуте забил победный для клуба из Екатеринбурга гол.

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    • Таким образом «Урал» вырвал победу у «Спартака», набрал 10 очков и поднялся на второе место в чемпионате, а московский клуб с 9 баллами опустился на четвертую строчку.

    В топ-3 РПЛ ворвался ЦСКА и это после третьей победы подряд: были обыграны «Ахмат» (3:2) и «Локомотив» (4:1). И вот новый успех «армейцев», в 4-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл на своем поле «Сочи» (3:1).

    В составе победителей голами отметились Антон Заболотный и Михаил Рядно. Был также автогол в исполнении Луки Джорджевича.

    Минус 5 для чемпиона

    «Зенит» забуксовал на старте сезона и теперь плетётся на восьмой строчке чемпионата. «Лазурные» слегка подправили турнирное положение к 4-му туру. «Зенит» в родных стенах оказался сильнее аутсайдера РПЛ — «Факела» (2:0).

    В воротах воронежского клуба расписались Иван Сергеев и Густаво Мантуан. Игроки отличились на 16-й и на 98-й минутах.

    «Зенит» — «Факел»
    globallookpress.com

    Таким образом «Зенит» заработал 7 очков и по-прежнему отстает от лидера «Краснодара» на 5 пунктов. «Факел» в свою очередь занимает последнее место в чемпионате, так и не набрав не единого балла.

    Другие матчи тура

    4-й тур можно назвать домашним, за исключением выездной победы «Краснодара» над «Оренубргом».

    «Ростов» дома разгромил «Рубин» (3:0), «Пари НН» переиграл «Ахмат» (2:0), а «Динамо» нанёс поражение новичку лиги — «Балтике» (2:0).

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    • В минувшем туре была зафиксирована и результативная ничья между командами «Локомотив» и «Крылья Советов» (1:1).

    Тур № 5

    Центральный матч 5-го тура — «Спартак» — «Зенит». Битва непремиримых соперников состоится в Москве, в воскресенье, 20 августа.

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    Днем ранее в игру вступит лидер российской Премьер-лиги. В субботу, 19 августа «Краснодар» примет «Локомотив». Будет и московское дерби в туре: «Динамо» против ЦСКА.

    Матчи 5-го тура чемпионата России пройдут с 18 по 20 августа.

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