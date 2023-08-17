Месси, Холанд и Де Брейне претендуют на награду игроку года УЕФА

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Тройка номинантов, набравших наибольшее количество голосов, выглядит так: Лионель Месси (нападающий, «ПСЖ» / «Интер Майами»), Эрлинг Холанн (нападающий, «Манчестер Сити») и Кевин Де Брейне (полузащитник, «Манчестер Сити»).
Тройка лучших была определена с помощью голосования главных тренеров клубов, выступавших в каком-либо еврокубке в прошлом сезоне, и наставников сборных стран-членов УЕФА.
Победитель будет объявлен 31 августа на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.