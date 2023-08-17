«Реал» намерен перехватить у клуба Роналду защитника «Манчестер Сити»

Мадридскийрассматривает возможность подписания защитника «Манчестер Сити»

По информации журналиста Мартина Блэкберна, «Реал» задумался о трансфере 29-летнего футболиста в связи с травмой Эдера Милитао, который больше не сыграет в этом году из-за разрыва крестообразной связки.

Ранее стало известно, что Ляпорт близок к переходу в «Аль-Наср». Но теперь игрок ждет дальнейшего решения «Реала».

Сообщалось, что главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на Эмерика.

Transfermarkt оценивает стоимость Ляпорта в 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.