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    «Реал» намерен перехватить у клуба Роналду защитника «Манчестер Сити»

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    Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания защитника «Манчестер Сити» Эмерика Ляпорта.

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    По информации журналиста Мартина Блэкберна, «Реал» задумался о трансфере 29-летнего футболиста в связи с травмой Эдера Милитао, который больше не сыграет в этом году из-за разрыва крестообразной связки.

    Ранее стало известно, что Ляпорт близок к переходу в «Аль-Наср». Но теперь игрок ждет дальнейшего решения «Реала».

    Сообщалось, что главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на Эмерика.

    Transfermarkt оценивает стоимость Ляпорта в 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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