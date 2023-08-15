ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагГод Эрика тен Хага в «МЮ»: тяжелые тренировки, никаких уступок и погоня за «Сити»
  • 12:00
    • Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата»
  • 12:14
    • «Оренбург» подтвердил переход 19-летнего эквадорца
  • 11:46
    • «Манчестер Сити» подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна
  • 11:16
    • Манчини рассказал, кто станет новым главным тренером сборной Италии
  • 11:08
    • Защитник сборной Чили может перейти в клуб РПЛ
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Сити Вест Хэм АПЛ Футбол Англии Ренн Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    «Манчестер Сити» планирует приобрести двух игроков перед закрытием летнего трансферного рынка.

    Лукас Пакета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Пакета

    Приоритетной целью «горожан» по-прежнему остается полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Ранее лондонский клуб отказался продавать бразильца в «Ман Сити» за 80 миллионов евро. В ближайшие дни действующий чемпион Англии сделает «Вест Хэму» новое предложение.

    Transfermarkt оценивает стоимость Пакета в 45 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 28 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

  • Трансферный дайджест. 8 — 14 августа
  • Где окажется Азар, «Тоттенхэм» купит Лукаку, а «Манчестер Юнайтед» — Павара
  • Вчера

    • Кроме того, «Манчестер Сити» заинтересован в переходе вингера «Ренна» Жереми Доку. Клубы уже ведут переговоры по трансферу 21-летнего бельгийца.

    Transfermarkt оценивает Доку в 28 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил шесть мячей и сделал две результативные передачи в 29 матчах чемпионата Франции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Галатасарай» снова не пропустит
  • «Галатасарай» — «Олимпия». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • ПСВ повторно одолеет австрийцев?
  • «Штурм» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Марсельцы начнут без экивоков?
  • «Марсель» — «Панатинаикос». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Галатасарай — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Штурм — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Марсель — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Австралия (жен) — Англия (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хуркач — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Легечка — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры