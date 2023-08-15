«Манчестер Сити» подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна

планирует приобрести двух игроков перед закрытием летнего трансферного рынка.

Приоритетной целью «горожан» по-прежнему остается полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее лондонский клуб отказался продавать бразильца в «Ман Сити» за 80 миллионов евро. В ближайшие дни действующий чемпион Англии сделает «Вест Хэму» новое предложение.

Transfermarkt оценивает стоимость Пакета в 45 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 28 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Кроме того, «Манчестер Сити» заинтересован в переходе вингера «Ренна» Жереми Доку. Клубы уже ведут переговоры по трансферу 21-летнего бельгийца.

Transfermarkt оценивает Доку в 28 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил шесть мячей и сделал две результативные передачи в 29 матчах чемпионата Франции.