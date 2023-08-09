«Ман Сити» готов заплатить 80 млн евро за полузащитника «Вест Хэма»

пытается договориться с «Вест Хэмом» о переходе полузащитника

По информации Foot Mercato, руководство «Ман Сити» предложило за бразильца 80 миллионов евро, но в лондонском клубе считают эту сумму неприемлемой.

«Вест Хэм» хочет получить за 25-летнего хавбека минимум 90 миллионов евро. Клубы продолжают вести переговоры.

Transfermarkt оценивает стоимость Пакета в 45 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 28 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Напомним, ранее этим летом «Вест Хэм» продал Деклана Райса в лондонский «Арсенал» за 116 миллионов евро.