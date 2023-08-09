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    «Ман Сити» готов заплатить 80 млн евро за полузащитника «Вест Хэма»

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    «Манчестер Сити» пытается договориться с «Вест Хэмом» о переходе полузащитника Лукаса Пакета.

    Лукас Пакета
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    Лукас Пакета

    По информации Foot Mercato, руководство «Ман Сити» предложило за бразильца 80 миллионов евро, но в лондонском клубе считают эту сумму неприемлемой.

    «Вест Хэм» хочет получить за 25-летнего хавбека минимум 90 миллионов евро. Клубы продолжают вести переговоры.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Пакета в 45 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 28 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

    Напомним, ранее этим летом «Вест Хэм» продал Деклана Райса в лондонский «Арсенал» за 116 миллионов евро.

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