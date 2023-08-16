Защитник «Манчестер Сити» близок к переходу в клуб Роналду

Защитник «Манчестер Сити»продолжит карьеру в чемпионате

По информации Sky Sports, француз принял предложение «Аль-Насра».

Источник также отмечает, что «Ман Сити» не против перехода 29-летнего футболиста в саудовский клуб.

Известно, что главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на Эмерика.

Transfermarkt оценивает стоимость Ляпорта в 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее этим летом «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, подписал Секо Фофана, Алекса Теллеса, Садио Мане и Марцело Брозовича.