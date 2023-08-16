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    Защитник «Манчестер Сити» близок к переходу в клуб Роналду

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    Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

    Эмерик Ляпорт
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    Эмерик Ляпорт

    По информации Sky Sports, француз принял предложение «Аль-Насра».

    Источник также отмечает, что «Ман Сити» не против перехода 29-летнего футболиста в саудовский клуб.

    Известно, что главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на Эмерика.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Ляпорта в 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Напомним, ранее этим летом «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, подписал Секо Фофана, Алекса Теллеса, Садио Мане и Марцело Брозовича.

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