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    Официально: Кайседо стал игроком «Челси»

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    Полузащитник Мойсес Кайседо подписал контракт с «Челси». Об этом сообщается на официальном сайте «синих».

    Мойсес Кайседо
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    Мойсес Кайседо

    «Я так счастлив присоединиться к "Челси"! Я так рад быть здесь, в этом большом клубе, и мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из "Челси", я просто знал, что хочу подписать контракт с этим клубом.

    Это сбывшаяся мечта быть здесь, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой», — сказал Кайседо пресс-службе клуба.

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    • Сумма трансфера составит 133.5 млн. евро, что является самым дорогим переходом в истории АПЛ. Полузащитник подписал 8-летний контракт с «Челси» с возможностью продления еще на один сезон.

    В прошлом сезоне Кайседо провел 37 матчей за «Брайтон», забил гол и сделал голевую передачу.

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