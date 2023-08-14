Официально: Кайседо стал игроком «Челси»

Полузащитникподписал контракт с. Об этом сообщается на официальном сайте «синих».

«Я так счастлив присоединиться к "Челси"! Я так рад быть здесь, в этом большом клубе, и мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из "Челси", я просто знал, что хочу подписать контракт с этим клубом.

Это сбывшаяся мечта быть здесь, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой», — сказал Кайседо пресс-службе клуба.

Сумма трансфера составит 133.5 млн. евро, что является самым дорогим переходом в истории АПЛ. Полузащитник подписал 8-летний контракт с «Челси» с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне Кайседо провел 37 матчей за «Брайтон», забил гол и сделал голевую передачу.